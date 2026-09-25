Khánh thành 'Vườn cây Đại đoàn kết' ở xã Long Hải

Công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại ấp Phước Hiệp (xã Long Hải)

Tham dự chương trình có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, ĐBQH khóa XVI, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, cùng lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan.

Công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” có 50 cây dừa được trồng trên diện tích khoảng 3.200m² tại khu vực đối diện Công viên ấp Phước Hiệp, gần bờ kè biển.

Trồng 50 cây dừa tại "Vườn cây Đại đoàn kết " xã Long Hải

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Minh Tuấn cho biết mỗi cây xanh được trồng góp phần tạo thêm mảng xanh, cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường và cũng là thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng học bổng cho các học sinh khó khăn ở xã Long Hải

Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM trao quà cho 5 hộ gia đình khó khăn và hỗ trợ kinh phí học tập cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất); hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ buôn bán nhỏ khó khăn (7 triệu đồng/suất).