Khánh thành và bàn giao nhà văn hóa thôn Dụ, xã Xuân Đài

Nhà văn hóa thôn Dụ, xã Xuân Đài được khởi công từ ngày 30/6/2026. Công trình có diện tích hơn 300m2, được xây dựng kiên cố, khang trang với kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép. Công trình có các hạng mục phụ trợ như sân bê tông diện tích hơn 140m2 hệ thống thoát nước và chiếu sáng đồng bộ, bảo đảm công năng sử dụng cho các hoạt động thể thao, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Dụ.

Sau 3 tháng thi công, công trình nhà văn hóa thôn Dụ đã hoàn thành và nghiệm thu ngày 30/9/2026, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật. Công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng để hỗ trợ đồng bào các vùng nông thôn, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa và quà chúc mừng thôn Dụ, xã Xuân Đài.

Nhà văn hóa thôn Dụ được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đúng dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026). Công trình đã giải quyết cơ bản khó khăn về nơi sinh hoạt cộng đồng; đồng thời củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân.

Nhân dịp này, Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh đã trao các phần quà ý nghĩa cho thôn Dụ, xã Xuân Đài.