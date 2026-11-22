Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Hồ A Rát, ở thôn A Xing, xã Lìa - Ảnh: Q.N

Ông Hồ A Rát thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hiện đang gặp khó khăn về nhà ở. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 103 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 93 triệu đồng; gia đình và chính quyền địa phương đóng góp 10 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, công trình còn nhận được sự hỗ trợ ngày công lao động của đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân và người dân địa phương.

Ngôi nhà mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ giúp gia đình ông Hồ A Rát có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.