Ngày 20-11, tại thôn Tân Đức Tây (xã Vạn Ninh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” năm 2026. Căn nhà được dành tặng gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Trung, nhân viên văn thư kiêm công nghệ thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Thắng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Công ty Yến sào Khánh Hòa tại lễ bàn giao nhà.

Gia đình Thượng úy Lê Văn Trung thuộc diện khó khăn về nhà ở. Sau 90 ngày thi công, căn nhà cấp 4 khang trang với diện tích 90m2, bảo đảm đầy đủ công năng sinh hoạt đã hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 650 triệu đồng; trong đó, Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng, Công ty Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ 75 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tích lũy và huy động.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Công ty Yến sào Khánh Hòa bàn giao nhà cho gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Trung.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự quan tâm sâu sắc của lực lượng vũ trang tỉnh cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp quân nhân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.