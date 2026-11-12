Khánh thành và bàn giao nhà 'Đại đoàn kết' cho hộ gia đình khó khăn tại xã Tân Gianh

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: H.T

Ông Lê Thức là người cao tuổi, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc có được một ngôi nhà kiên cố, bảo đảm điều kiện sinh hoạt luôn là mong mỏi của gia đình ông. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đó, Khối thi đua các cơ quan tổng hợp, văn hóa-xã hội tỉnh đã chung tay hỗ trợ, kết nối các nguồn lực để giúp gia đình có thêm điều kiện xây dựng mái ấm mới.

Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan tổng hợp, văn hóa-xã hội tỉnh tặng quà gia đình ông Lê Thức - Ảnh: H.T

Ngôi nhà khởi công từ ngày 7/9/2026, diện tích 60m2 với tổng kinh phí 190 triệu đồng. Trong quá trình triển khai, Khối thi đua các cơ quan tổng hợp, văn hóa-xã hội tỉnh đã hỗ trợ 110 triệu đồng và 10 triệu đồng mua sắm kinh phí trong gia đình. Các tổ chức đoàn thể và Nhân dân địa phương chung tay đóng góp 40 ngày công lao động. Phần kinh phí còn lại được huy động từ sự hỗ trợ của người thân trong gia đình. Từ những nguồn lực được kết nối, cùng sự chung sức, đồng lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm kiên cố và đưa vào sử dụng.

Với gia đình ông Lê Thức, ngôi nhà mới không đơn thuần là sự thay đổi về điều kiện sinh hoạt, mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất và vươn lên trong thời gian tới. Hoạt động cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và vai trò kết nối của Khối thi đua các cơ quan tổng hợp, văn hóa-xã hội tỉnh trong thực hiện công tác an sinh xã hội.