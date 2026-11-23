Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước”.

Sáng 23/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước” trong khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.

Công trình được thực hiện theo chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lấy nguyên mẫu tượng do nhà điêu khắc Vũ Ngọc Khôi sáng tác năm 1978. Tượng khắc họa hình ảnh Bác Hồ với người chiến sĩ biên phòng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, nhắc nhở tượng đài là địa chỉ giáo dục truyền thống, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm và niềm vinh dự của người lính biên phòng.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách.