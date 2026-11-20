Sau hơn một năm rưỡi thi công, ngôi trường giàu truyền thống giữa lòng Thủ đô khoác lên mình diện mạo mới, kết hợp hài hòa giữa những giá trị kiến trúc lịch sử với không gian giáo dục hiện đại. Công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục Thủ đô, tạo động lực để các thế hệ thầy và trò tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (thứ hai, từ trái sang) cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm và khánh thành trường. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Các đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành nhà trường. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Nhà giáo Dương Anh Đào (thứ hai từ trái sang), nguyên giáo viên Trường THPT Việt Đức, gặp gỡ các đại biểu và các thế hệ thầy trò nhà trường nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (bên trái) giới thiệu với các đại biểu về cơ sở vật chất và không gian giáo dục của nhà trường sau quá trình cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Các đại biểu tham quan thư viện mới tại Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Các đại biểu tham quan thư viện mới tại Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và khánh thành Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, cựu học sinh Trường THPT Việt Đức (giữa) cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Các đại biểu dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường THPT Việt Đức. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua của UBND thành phố tặng tập thể Trường THPT Việt Đức vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Đại biểu tham dự buổi lễ và các thầy cô giáo Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) biểu diễn chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành nhà trường. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Giáo viên trẻ rạng rỡ trong Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Diện mạo mới của Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN