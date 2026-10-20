Khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn, đầu tư hơn 265 tỷ đồng

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Văn Bàn và các xã trong khu vực; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đông đảo cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.

Công trình Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 6 ha, với tổng kinh phí trên 265 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh và định hướng mở rộng lên 300 giường trong giai đoạn tiếp theo.

Công trình gồm các khối nhà khám bệnh, chữa bệnh, điều trị nội trú, các khu chức năng chuyên môn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư tương đối đồng bộ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu hoạt động của cơ sở y tế tuyến khu vực.

Đến ngày 30/9/2026, các hạng mục đã hoàn thành theo hợp đồng và thiết kế được phê duyệt, tạo điều kiện để tổ chức bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn vào hoạt động không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng y tế trên địa bàn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh ngay tại địa phương, từng bước giảm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế tình trạng phải chuyển tuyến điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Văn Bàn phát biểu tại chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, tham quan các hạng mục công trình, thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị nội trú và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trung tâm.

Việc khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn đánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ thống cơ sở vật chất y tế địa phương. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của người dân Văn Bàn và các địa phương lân cận.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn nhân dịp khánh thành công trình.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn nhân dịp khánh thành công trình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại biểu tham quan cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Văn Bàn cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi và tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.