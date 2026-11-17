Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Việt Nam học Trường Cao đẳng Học giả châu Á. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan)

Đây là Trung tâm Việt Nam học thứ ba được thành lập tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tham dự sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh và phu nhân; GS. TS. Kraese Chanawongse, Ngoại trưởng thứ 33 của Thái Lan, người sáng lập CAS; Phó Thống đốc tỉnh Khon Kaen Prachuab Rakphaet; PGS. TS. Krasom Chanawongse, Hiệu trưởng CAS; Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Chaiyaphum Lê Văn Trọng; Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen Cao Tất Minh; Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Kalasin Lê Văn Hòa, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên CAS, bà con kiều bào và bạn bè Thái Lan.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, việc khánh thành Trung tâm Việt Nam học là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học, trường Cao đẳng Học giả châu Á.(Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan)

Quan hệ hai nước trong nửa thế kỷ qua được xây đắp trên nền tảng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời được vun đắp bởi những giá trị văn hóa, tinh thần cao đẹp từ hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan (7/1928 - 11/1929).

Kế thừa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào thực chất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen luôn đồng hành, hỗ trợ và kết nối để phát triển các Trung tâm Việt Nam học thành hệ thống cơ sở học thuật, góp phần tăng cường hiểu biết về Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và kết nối thế hệ trẻ hai nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, CAS đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) với Hội người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen và Câu lạc bộ Di sản Văn hóa tiếng Việt. Các thỏa thuận thể hiện sự chủ động của cộng đồng kiều bào và sự đồng hành của các đối tác, tổ chức trong nước với Tổng Lãnh sự quán trong công tác gìn giữ, lưu truyền và phát huy tiếng Việt, văn hóa dân tộc.

Đây cũng là hoạt động góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trung tâm Việt Nam học được kỳ vọng sẽ trở thành một nhịp cầu gắn kết quan hệ Việt Nam-Thái Lan, góp phần thúc đẩy hợp tác về giáo dục và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan)

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ tin tưởng, các thỏa thuận sẽ mở ra thêm cơ hội giao lưu, hợp tác giữa sinh viên Việt Nam và Thái Lan, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ kiều bào học tập tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Trung tâm Việt Nam học tại CAS sẽ trở thành cầu nối tri thức, góp phần hội tụ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của hai dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển.

Trước đó, phát biểu chúc mừng Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 14 năm 2026 (CASNIC 2026) do CAS tổ chức tại Khon Kaen, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao chủ đề “Skill Bridge: Sustainable Workforce Synergy” (Cầu nối kỹ năng: Cộng hưởng nguồn nhân lực bền vững), đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nối các địa phương và nguồn nhân lực trong khu vực.

Các hoạt động giao lưu góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan)

Đặc biệt, việc phát triển Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC), kết nối khu vực Đông Bắc Thái Lan qua Lào tới các tỉnh miền Trung Việt Nam, sẽ mở ra cơ hội khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, logistics, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa ba nước.

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, trong khi năm 2027 là dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố cùng những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước láng giềng hữu nghị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác kinh tế, phát triển Hành lang kinh tế Đông – Tây thành Hành lang hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ba nước và toàn khu vực.