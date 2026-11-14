Khánh thành Trung tâm Việt Nam học tại Khon Kaen, Thái Lan

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Việt Nam học. (Ảnh: CTV)

Tham dự, có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Prachuab Rakphaet; Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Lê Văn Trọng; Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen Cao Tất Minh; cùng các giảng viên, sinh viên, bà con kiều bào và bạn bè Thái Lan.

Tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học là một sự kiện ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Tổng Lãnh sự khẳng định, chặng đường 50 năm qua được xây đắp trên nền tảng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, được thắp sáng bằng giá trị văn hóa, tinh thần cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình tại Thái Lan. Theo Tổng Lãnh sự, kế thừa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cộng đồng kiều bào Việt Nam đóng vai trò là nhịp cầu kết nối nhân dân hai nước cùng gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng tốt đẹp, vững bền. Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, mở ra cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen sẽ đồng hành, phối hợp phát triển Trung tâm Việt Nam học trở thành một không gian học thuật nhằm tăng cường hiểu biết đa chiều về Việt Nam, trở thành điểm tựa thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và kết nối thế hệ trẻ hai nước. Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng, Trung tâm Việt Nam học sẽ là nhịp cầu kết nối tri thức, hội tụ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của hai dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần xây đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Nhận định về ý nghĩa của việc khánh thành Trung tâm Việt Nam học, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Krasae Chanawongse, nhà sáng lập Trường cao đẳng Học giả châu Á, khẳng định, đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật và tăng cường mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển của trường. Giáo sư, Tiến sĩ Krasae Chanawongse hy vọng rằng, Trung tâm Việt Nam học sẽ trở thành một không gian học tập và lan tỏa tri thức về Việt Nam, đồng thời là diễn đàn giao lưu thiết thực về học thuật, ngôn ngữ và văn hóa. Trong đó, sự hợp tác chặt chẽ giữa Trường cao đẳng Học giả châu Á, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và các cơ sở giáo dục của hai nước sẽ là động lực then chốt để thúc đẩy quá trình này.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kasom Chanawongse, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Học giả châu Á đánh giá, việc thành lập Trung tâm Việt Nam học phản ánh cam kết của trường trong việc phát triển một nền giáo dục cởi mở, hội nhập quốc tế và có khả năng thích ứng những biến đổi của xã hội toàn cầu.

Ông Kasom Chanawongse cho rằng, nền giáo dục ngày nay không thể phát triển nếu thiếu đi sự kết nối, giao lưu tri thức và việc xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục ở trong và ngoài nước.

Ông Kasom Chanawongse kỳ vọng, Trung tâm Việt Nam học sẽ trở thành một trung tâm học tập và hợp tác học thuật trọng điểm tại khu vực đông bắc Thái Lan, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Lễ ký MOU giữa Trường cao đẳng Học giả châu Á và đối tác. (Ảnh: CTV)

Nhân dịp này, Trường cao đẳng Học giả châu Á và đối tác ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Các đại biểu nhận định, MOU sẽ là cột mốc khởi đầu quan trọng, phát triển mạng lưới hợp tác đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững.

Theo Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh, lễ ký MOU thể hiện sinh động thiện chí hợp tác của Trường cao đẳng Học giả châu Á và Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen, cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen trong hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam gìn giữ, phát huy ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. MOU sẽ mở ra nhiều cơ hội để sinh viên hai nước giao lưu, hợp tác và các thế hệ trẻ kiều bào tăng cường học tập tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa Việt Nam.