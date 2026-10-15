Chiều 15/10, tại phường Kinh Bắc, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Hội. Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu thăm trụ sở Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố. Đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường trên địa bàn.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn và đồng chí Đặng Hồng Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh đạt được, đặc biệt là việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên. Việc khánh thành trụ sở mới đánh dấu bước phát triển của tổ chức Hội, tạo không gian kết nối, hợp tác cho cộng đồng doanh nhân trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng khánh thành trụ sở Hội Doanh nhân trẻ thành phố.

Đồng chí Mai Sơn đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy hiệu quả hỗ trợ hội viên làm thước đo; phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, kịp thời phản ánh, kiến nghị tháo gỡ khó khăn; tăng cường phối hợp trong trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ hội viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành trụ sở Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng văn hóa doanh nhân, phát huy trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh cộng đồng.

Đồng chí khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của Bắc Ninh.

Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu tham quan trụ sở mới của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh, tìm hiểu không gian làm việc, kết nối và hỗ trợ hội viên. Trụ sở được kỳ vọng trở thành địa điểm giao lưu, hợp tác, thúc đẩy hoạt động của cộng đồng doanh nhân trẻ trên địa bàn thành phố.