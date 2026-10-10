Khánh thành trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế và khởi động Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ

Lễ khánh thành trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế và Lễ khởi động Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo đối tác, doanh nghiệp, đại diện các nông hộ hộ trồng cà phê liên kết với Công ty trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các xã của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành trụ sở Công ty Sản xuất và Thương mại Cát Quế và Lễ khởi động Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế và Lễ khởi động Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ.

Lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế phát biểu tại buổi lễ.

Việc chính thức đưa Trụ sở Công ty đại diện khu vực Tây Bắc, tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế trong chiến lược gắn bó lâu dài với vùng nguyên liệu Sơn La sau hơn 30 năm qua. Đầu mối này sẽ giúp doanh nghiệp hiện diện gần hơn với người dân và chính quyền địa phương; qua đó, triển khai sát thực tế các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chất lượng và kết nối tiêu thụ nông sản, đặc biệt là chuỗi giá trị cà phê.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Các đại biểu dự lễ khánh thành và lễ khởi động dự án.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế cũng đã chính thức khởi động Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ, tại bản Hoàng Văn Thụ, bản Lam, phường Chiềng Cơi và Tổ 9, phường Chiềng Sinh. Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ có quy mô 60 ha, tổng mức đầu tư trên 620 tỷ đồng do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội Cà phê Sơn La phát biểu tại buổi lễ.

Ông Alex Cassery, đại diện khách hàng mua hàng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế phát biểu tại buổi lễ.

Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ được định hướng đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Mục tiêu trọng tâm là ưu tiên thu hút các ngành sản xuất sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu nông, lâm sản, thực phẩm. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo quỹ đất công nghiệp sạch, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sơn La xác định hạ tầng công nghiệp phải đi trước một bước để tạo nền tảng thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ sẽ trở thành một không gian phát triển công nghiệp năng động, hiệu quả, gắn liền với thế mạnh nông nghiệp của Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế.

Để dự án sớm đi vào hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cát Quế tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý IV năm 2028. Trong quá trình thi công, nhà đầu tư phải đặc biệt coi trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chủ động xây dựng phương án thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ tiên tiến, chế biến sâu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành phát huy vai trò đầu mối, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để hồ sơ chậm trễ. UBND các phường Chiềng Cơi, Chiềng Sinh phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Sự kiện khánh thành Văn phòng đại diện và khởi động Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ không chỉ khẳng định sự chủ động của doanh nghiệp, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Sơn La trong việc cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa để đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực bứt phá cho nông nghiệp vùng Tây Bắc.

Lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội cho tổ 8, 9 và 10, phường Chiềng Sinh.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế trao quà cho các hộ nông dân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã hỗ trợ an sinh xã hội tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho đại diện tổ 8, 9 và 10, phường Chiềng Sinh và trao quà cho 3 hộ nông dân tiêu biểu.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khánh thành và Lễ khởi động dự án.