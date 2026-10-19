Khánh thành trụ sở Công an xã Khuất Xá, khởi công xây dựng cầu 19/8 và 5 nhà văn hóa thôn

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các xã, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ.

Về phía Bộ Công an, dự buổi lễ có Đại tá Trịnh Bá Quý, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại.

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá là công trình theo mẫu của Bộ Công an, không sử dụng vốn ngân sách đầu tiên được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trên cả nước. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trên địa bàn xã biên giới như Khuất Xá.

Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã Khuất Xá từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình

Công trình được triển khai từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Công an tỉnh chủ động huy động. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kêu gọi, vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ gần 34 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế bám sát phương án kiến trúc mẫu trụ sở làm việc công an cấp xã do Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ công an xã theo mô hình tổ chức mới.

Các đại biểu tham quan công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá

Công trình được khởi công ngày 29/1/2026. Trong quá trình thi công, lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Hậu cần, Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn tổ chức thi công khoa học, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn trong xây dựng.

Sau hơn 9 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành gồm: nhà làm việc 3 tầng diện tích sàn 1.479m²; nhà ở doanh trại 2 tầng diện tích sàn 490m²; bếp ăn tập thể, nhà kho vũ khí, gara xe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu 19/8, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa

Đơn vị tài trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng cầu 19/8, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà văn hóa các thôn

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá, đồng thời thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu 19/8 tại thôn Khuổi Luông (xã Quý Hòa) và 5 nhà văn hóa thôn: Hải Yến (xã Công Sơn), Liên Hợp (xã Khuất Xá), Còn Kéo (xã Đồng Đăng), Nà Sla và Bản Lòa (xã Cao Lộc). Đây đều là các công trình do Công an tỉnh trực tiếp huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn Công an tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện kết nối, vận động các nguồn lực xã hội xây dựng những công trình ý nghĩa trên. Đồng chí cũng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành, chung tay cùng tỉnh Lạng Sơn triển khai những công trình, hoạt động thiết thực.

Đồng chí nhấn mạnh: Công trình cầu 19/8 tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa không chỉ là kết cấu hạ tầng giao thông mà là con đường đến với tri thức, mở ra cơ hội phát triển và cuộc sống an toàn cho học sinh, người dân trên địa bàn; công trình nhà văn hóa thôn ở các xã nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tổ chức thi công các công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Sau khi hoàn thành, cần xây dựng quy chế quản lý, sử dụng phù hợp, hiệu quả.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn các nhà tài trợ đã dành sự quan tâm, đồng hành cùng Công an tỉnh hỗ trợ nguồn lực để triển khai những công trình trên.

Đồng chí khẳng định: Những công trình và hoạt động hôm nay là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời thể hiện sự tiên phong gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí mong muốn sự phối hợp giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục được tăng cường; các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà người dân xã Khuất Xá

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị tài trợ tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khuất Xá

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Công an xã Khuất Xá

Trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị tài trợ đã tặng quà các em học sinh, gia đình hoàn cảnh khó khăn; tặng quà Công an xã Khuất Xá và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.