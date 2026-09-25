Khánh thành trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Kim Liên

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).

Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Đào Văn Nhận cùng lãnh đạo phường Kim Liên thực hiện nghị thức gắn biển khánh thành công trình Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Liên. Ảnh: Nguyên Bảo

Công trình trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Liên được đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 20-3-2026, hoàn thành ngày 15-9-2026, có quy mô 820m². Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở mới tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường; đáp ứng yêu cầu chỉ huy, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Công trình đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao hiệu quả quản lý lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trung tướng Đào Văn Nhận cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Liên. Ảnh: Nguyên Bảo

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc cho biết, phường luôn xác định quốc phòng, quân sự địa phương là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phường Kim Liên ổn định, an toàn, vững mạnh.

Theo bà Hoàng Thị Phương Ngọc, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Chỉ huy quân sự phường cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nắm chắc địa bàn, lực lượng và các phương án, xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Đảng ủy phường giao Ban Chỉ huy quân sự phường tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, huấn luyện thực chất, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường chính quy, kỷ luật, đoàn kết, gần dân và sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Bà Hoàng Thị Phương Ngọc cũng đề nghị Ban Chỉ huy quân sự phường quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm trụ sở mới; đồng thời tăng cường phối hợp với Công an phường, các lực lượng và tổ dân phố, thực hiện tốt phương châm chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc cùng lãnh đạo phường tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự phường. Ảnh: Nguyên Bảo

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đào Văn Nhận chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Liên có trụ sở làm việc khang trang và điều này thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Trung tướng Đào Văn Nhận đề nghị sau khi đưa công trình vào sử dụng, Ban Chỉ huy quân sự phường tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm của Lực lượng vũ trang Thủ đô; quản lý, khai thác và phát huy tối đa công năng của trụ sở; nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt mẫu mực.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Làm tốt công tác tham mưu, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, phấn đấu đưa công tác quốc phòng, quân sự của phường Kim Liên trở thành điểm sáng trong 126 xã, phường của thành phố Hà Nội.