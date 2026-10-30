Khánh thành, trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Cường

Khánh thành và trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Phạm Thị Hồng, thôn Bắc Cường.

Dịp này, xã Ninh Cường đã trao tổng số 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ (8 nhà xây mới và 2 nhà sửa chữa). Trong đó, các nhà xây mới được trao cho các hộ: ông Nguyễn Thế Hương và ông Đào Văn Hợp (thôn Tân Phường), ông Phạm Văn Hóa (thôn Lác Môn), bà Lê Thị Côi (thôn Tân Phú), bà Nguyễn Thị Đào (thôn Tây Đường), bà Tạ Thị Chích (thôn Trực Cường), bà Nguyễn Thị Bất và bà Đặng Thị Chua (thôn Trực Hùng); nhà sửa chữa cho các hộ: bà Phạm Thị Hồng (thôn Bắc Cường), bà Lê Thị Nơ (thôn Tân Phường). Các nhà Đại đoàn kết được xây dựng mới và sửa chữa trong đợt này đều là loại nhà cấp 4, có diện tích từ 40 - 60 m2.

Khánh thành và trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Bất, thôn Trực Hùng.

Tổng mức đầu tư hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Ninh Cường là 540 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa và Quỹ an sinh xã hội của xã. Trong đó, riêng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group (thành phố Hà Nội) hỗ trợ 400 triệu đồng, Hội doanh nhân xã Ninh Cường 50 triệu đồng… Mức hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa. Các nhà Đại đoàn kết tại xã đều được khởi công từ tháng 8/2026, hoàn thành đúng theo thời gian dự kiến.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Tạ Thị Chích, thôn Trực Cường.

Nhà Đại đoàn kết được xây dựng và hoàn thành thể hiện trách nhiệm và sự sẻ chia của cả cộng đồng đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, giúp các gia đình ổn định nơi ở, cuộc sống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt khó, vươn lên, xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc.