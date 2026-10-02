Khánh thành Trạm công dân số - đưa tiện ích số đến gần người dân

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội.

Lễ khánh thành Trạm công dân số tại xã Hòa Hội, TP.HCM.

Tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu

Trạm công dân số được Công an TP.HCM bàn giao cho UBND xã Hòa Hội tiếp nhận, quản lý và vận hành, với sự đồng hành của GoTRUST, Mastercard, FPT Long Châu và Vikki Bank. Theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, trạm tích hợp nhiều tiện ích số thiết yếu, tập trung vào 5 nhóm chức năng gồm: dịch vụ công trực tuyến; tiện ích dân sinh; an ninh, trật tự; y tế và sức khỏe; tài chính và thanh toán số.

Thông qua trạm, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán và tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ; thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, viễn thông, học phí.

Người dân cũng có thể phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; sử dụng một số tiện ích về giao thông; đặt lịch khám bệnh; kiểm tra một số chỉ số sức khỏe; đăng ký bảo hiểm y tế và tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông.

Quang cảnh của buổi lễ.

Trạm được trang bị máy tính, máy scan, camera nhận diện khuôn mặt, màn hình tương tác, màn hình LED, thiết bị y tế chuyên dụng, thiết bị phát Wi-Fi, máy lạnh cùng các thiết bị hỗ trợ khác. Người dân có thể sử dụng căn cước/CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID để xác thực, đăng nhập và sử dụng các tiện ích được tích hợp tại Trạm.

Hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hòa Hội cho biết, địa phương xác định việc đưa Trạm công dân số vào hoạt động là một giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số ngay tại địa phương.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, xã sẽ chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để người dân sử dụng hiệu quả các tiện ích được tích hợp tại trạm. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên, Tổ Công nghệ số cộng đồng và trưởng ấp sẽ phối hợp hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện các dịch vụ.

Việc vận hành trạm được tổ chức theo hướng an toàn, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả. Đoàn Thanh niên xã phối hợp với trưởng ấp, đoàn viên và Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Công an xã đảm nhiệm công tác quản lý, bảo quản, bảo đảm an ninh và giám sát hoạt động của trạm. Đối với các sự cố kỹ thuật, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm đầu mối phối hợp với đơn vị kỹ thuật để kịp thời xử lý, bảo đảm trạm hoạt động ổn định.

Từng bước hình thành công dân số

Trạm công dân số xã Hòa Hội không chỉ là điểm cung cấp dịch vụ số mà còn là cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng (PC06), Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Việc đưa trạm vào hoạt động cũng tạo thêm điều kiện để người dân, tổ chức và khách du lịch tiếp cận các tiện ích số ngay tại địa phương; qua đó góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn xã Hòa Hội.

Với việc tích hợp nhiều nhóm tiện ích thiết thực, Trạm công dân số được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân với các dịch vụ số, nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền và từng bước xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số trên địa bàn.