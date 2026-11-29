Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: BTC

Ngày 29/11, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Thư viện và tiếp nhận công trình thuộc dự án "Thiết kế và nâng cấp nội thất Thư viện nhà trường" do Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ (TİKA) tài trợ.

Với diện tích khoảng 220 m² được cải tạo đồng bộ, công trình mở rộng không gian tự học, tiếp cận học liệu số và giao lưu quốc tế cho giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đơn vị luôn đặt con người, nhu cầu địa phương và tính bền vững làm trọng tâm, đặc biệt coi trọng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Đối với Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ, thành công của dự án này không chỉ được đánh giá thông qua những hạng mục cải tạo đã hoàn thành hay các trang thiết bị đã được cung cấp. Thành công thực sự của dự án sẽ được thể hiện qua hiệu quả khai thác và sử dụng thư viện của sinh viên, những đóng góp của thư viện trong việc hình thành và phát triển văn hóa nghiên cứu, cũng như vai trò hỗ trợ quá trình phát triển nghề nghiệp của thế hệ trẻ”.

Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác với Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội sẽ đặt nền móng cho những cơ hội phối hợp mới trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, du lịch, ẩm thực và nâng cao năng lực quản trị, đào tạo.

Giữ vững giá trị thư viện trong kỷ nguyên số và mở rộng đối thoại quốc tế

Bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu mới cho cả người dạy lẫn người học. Nhấn mạnh vai trò của công trình trong thời đại công nghệ, ông Korhan Kemik - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam nhận định giá trị đích thực của một thư viện không nằm ở số lượng đầu sách trên kệ, mà nằm ở những tư duy được khai mở.

Ông Korhan Kemik - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

“Trí tuệ nhân tạo đang tái định hình cuộc sống của chúng ta, và việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tiếp cận nhiều thông tin hơn không đồng nghĩa với việc thấu hiểu sâu sắc hơn. Điều ngày càng trở nên cốt yếu chính là cách chúng ta đánh giá thông tin, chắt lọc ý nghĩa và vận dụng chúng một cách hữu ích. Suy cho cùng, giáo dục không chỉ đơn thuần là đi tìm những câu trả lời đúng, mà còn là học cách đặt ra những câu hỏi đúng”, ông Korhan Kemik chia sẻ.

Theo định hướng khai thác của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là địa điểm tổ chức các buổi giới thiệu sách, trao đổi chuyên đề và giao lưu văn hóa với chuyên gia, đại sứ quán và đối tác quốc tế.

Với sinh viên các ngành thương mại, du lịch và ẩm thực, những cuộc đối thoại trực tiếp kết hợp cùng bộ sưu tập sách đa văn hóa sẽ mang lại chất liệu thực tế để các em quay lại với bài tập và dự án nghề nghiệp bằng những góc nhìn cụ thể hơn.

Kể từ khi Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978, hợp tác giữa hai nước không ngừng mở rộng trên nền tảng tương đồng về truyền thống hiếu học và coi trọng giáo dục. Đại sứ Korhan Kemik khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương không chỉ được đo bằng con số thương mại hay các hiệp định, mà bằng những thay đổi tích cực mang lại cho đời sống nhân dân và Thư viện Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là minh chứng cụ thể cho điều đó.

Bày tỏ sự tri ân tới Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và TİKA, TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội khẳng định công trình là minh chứng sinh động của thông điệp “Từ trái tim nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ - From the Heart of Turkish People”, giúp nhà trường từng bước hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng “Trung tâm Tri thức quốc tế”.

TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

“Đối với Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, lễ khánh thành hôm nay không phải là điểm kết thúc của một dự án, mà là điểm khởi đầu của một trách nhiệm. Nhà trường cam kết trân trọng, gìn giữ, quản lý và khai thác hiệu quả công trình; phát triển nơi đây thành một không gian tri thức thực sự có sức sống, mang lại những giá trị thiết thực và bền vững cho nhiều thế hệ người học”, TS Trịnh Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Sau lễ khánh thành, giá trị của công trình sẽ tiếp tục được bồi đắp qua những hoạt động diễn ra mỗi ngày tại thư viện, nơi mỗi sinh viên tìm thấy tài liệu để phát triển ý tưởng, giảng viên có thêm nguồn tham khảo cho bài giảng, và nguồn lực hợp tác quốc tế thực sự đi vào đời sống học tập của nhà trường.