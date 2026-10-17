Khánh thành Phòng truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng tại Thái Nguyên

Các đại biểu dự Lễ khánh thành.

Dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo xã Bình Thành cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, phát biểu tại Lễ khánh thành.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên - nơi từng che chở, đùm bọc, giúp đỡ Văn phòng Trung ương Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; đồng thời là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Văn phòng Trung ương Đảng qua 96 năm xây dựng và phát triển.

Đại biểu dự Lễ khánh thành.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Phòng truyền thống sẽ trở thành "địa chỉ đỏ" để hệ thống văn phòng cấp ủy trong cả nước cũng như thế hệ trẻ địa phương thường xuyên tới tham quan, học tập và tổ chức những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.

Nghi thức gắn biển khánh thành Phòng truyền thống.

Phòng truyền thống trưng bày gần 200 tài liệu, hình ảnh quý, tái hiện sinh động 3 giai đoạn lịch sử quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng từ năm 1930 đến nay. Trưng bày phản ánh toàn diện công tác văn phòng từ thời kỳ hoạt động bí mật (1930 - 1946) với các nhiệm vụ in ấn, vận chuyển tài liệu, bảo vệ cán bộ; đến giai đoạn kháng chiến (1947 - 1975) tham mưu, phục vụ Bác Hồ và Trung ương chỉ đạo chiến trường.

Đặc biệt, không gian trưng bày làm nổi bật giai đoạn 1947 - 1948 tại xã Quảng Nạp (nay là xã Bình Thành), nơi cán bộ Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên hết lòng đùm bọc, giúp đỡ. Tiêu biểu như gia đình cụ La Công Đường đã bảo vệ an toàn tài liệu, tư trang của lãnh đạo Đảng khi thực dân Pháp tấn công năm 1947.

Nội dung trưng bày cũng giới thiệu quá trình phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng từ sau năm 1976 đến nay, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Trao quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xóm Hòa Bình, xã Bình Thành.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xóm Hòa Bình, xã Bình Thành.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia di tích lịch sử Văn phòng Trung ương Đảng.

Trước đó, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng tại Nhà bia di tích lịch sử Văn phòng Trung ương Đảng.