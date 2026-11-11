Khánh thành phòng học STEM tại 3 trường THPT

Dự buổi lễ tại điểm cầu Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh dự lễ khánh thành phòng học STEM

Các phòng học STEM được triển khai xây dựng, lắp đặt từ tháng 10/2026. Sau hơn một tháng thực hiện, đến nay, cả 3 phòng đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Kinh phí đầu tư được huy động từ nguồn xã hội hóa với giá trị trên 400 triệu đồng mỗi phòng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Các phòng học được trang bị đồng bộ nhiều thiết bị phục vụ giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học như: robot giáo dục, bộ kit lập trình, thiết bị thí nghiệm, máy tính… cùng các công cụ thiết kế, chế tạo sản phẩm. Đây là không gian học tập thực hành, trải nghiệm, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào lập trình, điều khiển robot, nghiên cứu khoa học, thiết kế và thử nghiệm sản phẩm công nghệ. Qua đó, góp phần hình thành tư duy khoa học, phát triển năng lực sáng tạo và kỹ năng công nghệ cho học sinh.

Các đại biểu tham quan phòng học STEM Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Học sinh thực hành sử dụng thiết bị tại phòng học STEM

Việc đưa 3 phòng học STEM vào hoạt động góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm, gắn kiến thức với thực tiễn; đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ ngay trong nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khánh thành phòng học STEM

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phát triển giáo dục STEM là một trong những định hướng quan trọng nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục và các nhà trường khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức dạy học, tăng cường thực hành, trải nghiệm, gắn kiến thức với thực tiễn, chú trọng phát triển tư duy khoa học và năng lực sáng tạo cho học sinh.

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, có giải pháp mở rộng đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống phòng học STEM tại các trường THPT còn lại, phấn đấu tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh đều có phòng học STEM. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận bình đẳng với khoa học, công nghệ và môi trường học tập hiện đại, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.