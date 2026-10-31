Khánh thành phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Qua đó, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình kiến tạo không gian văn hóa, thương mại và trải nghiệm mới ngay liền kề Quảng trường Võ Nguyên Giáp - trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phố đi bộ Thái Nguyên. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Sau hơn 14 tháng triển khai thi công khẩn trương (từ tháng 8/2025), công trình đã hoàn thành theo tiến độ cam kết và được đưa vào phục vụ nhân dân, du khách đúng dịp tổ chức Festival trà quốc tế Thái Nguyên 2026, góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Được quy hoạch theo hướng kết hợp không gian công cộng với các hoạt động thương mại, dịch vụ, Central Square Thái Nguyên có tuyến phố đi bộ kết nối trực tiếp với quảng trường, tạo thành một không gian mở phục vụ các hoạt động văn hóa, vui chơi và giao lưu cộng đồng.

Công trình được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục như hệ thống nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D mapping, tháp đồng hồ, sân chơi nước, sân chơi ánh sáng, giàn hoa cảnh quan và các khu vực tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội. Hai bên tuyến phố là 174 căn shophouse cao 6 tầng, được thiết kế với kiến trúc đồng bộ, cùng khu trung tâm thương mại. Điểm nhấn của dự án là tuyến phố đi bộ trung tâm dài hơn 330 m, rộng hơn 52 m. Bên dưới là khu vực tầng hầm có diện tích khoảng 1,9 ha, tích hợp bãi đỗ xe cùng các khu thương mại, dịch vụ, gia tăng tiện ích phục vụ người dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: phát triển đô thị không chỉ là đầu tư hạ tầng, xây dựng những công trình mới mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Phố đi bộ trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm đến hấp dẫn đối với du khách, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo thêm sức sống cho khu vực trung tâm tỉnh. Đây cũng là không gian có khả năng kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương, từng bước phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Đặc biệt, việc khánh thành công trình trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động quảng bá văn hóa trà và bản sắc địa phương. Với lợi thế là vùng đất được biết đến với danh xưng “Đệ nhất danh trà”, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng khai thác các giá trị văn hóa, sản phẩm trà và du lịch trải nghiệm. Phố đi bộ được kỳ vọng trở thành không gian để người dân, du khách tìm hiểu, thưởng thức và cảm nhận những nét đặc trưng trong văn hóa, con người và nhịp sống địa phương.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục, hồ sơ, thủ tục liên quan, bảo đảm chất lượng và điều kiện an toàn đối với các hạng mục đưa vào khai thác. Các sở, ngành, chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị vận hành xây dựng phương án quản lý thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng bên, chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, ngành văn hóa và các đơn vị liên quan cần xây dựng chương trình hoạt động thường xuyên, có bản sắc, khuyến khích sự tham gia của nghệ nhân, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng...

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Taseco Land cho biết: khi chính thức đi vào hoạt động, Central Square Thái Nguyên sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc, gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Công trình cũng được định hướng trở thành không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất “Đệ nhất danh trà” đến bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm, thương mại và dịch vụ tại khu vực trung tâm. Taseco Land cam kết tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bàn giao sản phẩm theo tiêu chuẩn đã cam kết, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, vận hành, hướng tới xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp và an toàn...