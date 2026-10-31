Đại biểu dự Lễ khánh thành.

Đại biểu dự Lễ khánh thành.

Dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Văn nghệ chào mừng.

Dự án có diện tích 6,64ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp phố đi bộ, không gian công cộng và nhà phố thương mại. Điểm nhấn là tuyến phố đi bộ dài hơn 330m, rộng hơn 52m, kết nối với Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Công trình còn có khu vực tầng hầm rộng khoảng 1,9ha, tích hợp bãi đỗ xe và các khu thương mại, dịch vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Hai bên tuyến phố có 174 căn nhà phố thương mại cao 6 tầng, được thiết kế đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở kết hợp kinh doanh. Hệ thống tiện ích gồm quảng trường sự kiện, tháp đồng hồ, nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D Mapping, sân chơi nước, sân chơi ánh sáng và các điểm nhấn cảnh quan.

Những hạng mục này tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí và sự kiện cộng đồng, nhất là vào buổi tối và dịp lễ hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Lễ khánh thành.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh khẳng định: Dự án không chỉ góp phần phát triển đô thị mà còn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phố đi bộ được kỳ vọng trở thành địa điểm hấp dẫn, kết nối thương mại với du lịch; là một "Thái Nguyên thu nhỏ", giúp người dân và du khách cảm nhận rõ hơn bản sắc, nhịp sống của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng chủ đầu tư Dự án.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và sự đồng hành của người dân trong quá trình triển khai Dự án. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm tiến độ; phối hợp chặt chẽ với địa phương, xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành công trình.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động xây dựng các chương trình phù hợp, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động để duy trì sức hấp dẫn; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đặc trưng, xây dựng Phố đi bộ thành điểm đến thân thiện, mến khách, phát huy hiệu quả lâu dài.

Không gian phố đi bộ.