Các đại biểu và bà Đàm Thị Thỏ dự lễ khánh thành

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và cấp ủy, chính quyền xã Thiện Thuật.

Các đại biểu dự lễ khánh thành

Bà Đàm Thị Thỏ (sinh năm 1930, dân tộc Nùng) là mẹ liệt sĩ Ma Văn Bút, nhập ngũ năm 1978, nguyên chiến sĩ thuộc Trung đoàn 851, Sư đoàn 346, Quân khu 1, hy sinh tháng 2/1979 tại chiến trường biên giới phía Bắc. Hiện bà Thỏ sống cùng 2 người con và các cháu trong ngôi nhà sàn được xây dựng từ năm 1973, đã xuống cấp nghiêm trọng. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào chế độ trợ cấp hằng tháng nên gia đình không có điều kiện xây dựng nhà ở mới. Trước hoàn cảnh đó, gia đình bà được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới nhằm ổn định cuộc sống lâu dài.

Chính ủy Nhà máy X48, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân phát biểu tại lễ khánh thành

Ngôi nhà được xây dựng từ tháng 9/2026 trên diện tích 135 m², với tổng kinh phí trên 670 triệu đồng, trong đó, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Công trình có kết cấu kiên cố, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp gia đình bà Thỏ ổn định cuộc sống. Đến nay, các hạng mục chính của ngôi nhà cơ bản đã được hoàn thiện.

Chính ủy Nhà máy X48, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đàm Thị Thỏ

Giám đốc Nhà máy X48, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân trao biển tượng trưng quà chúc mừng gia đình bà Thỏ

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà chúc mừng gia đình

Đại diện Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo trao tặng quà cho gia đình

Tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và xã Thiện Thuật cùng các nhà hảo tâm đã có những phần quà trao tặng cho gia đình bà Thỏ.

Lãnh đạo Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thiện Thuật

Nhân dịp này, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thiện Thuật.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người có công với cách mạng, đồng thời góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong giai đoạn hiện nay.