Công trình có diện tích 800m², khởi công ngày 29-3-2026 (nhằm ngày 11 tháng 2 năm Bính Ngọ) và hoàn thành sau hơn 7 tháng xây dựng. Theo Hội đồng họ Đặng tỉnh Gia Lai, đây là nhà thờ họ lớn thứ 9 trong hệ thống nhà thờ họ Đặng tại Việt Nam.

Nhà thờ họ Đặng tỉnh Gia Lai được hoàn thành sau hơn 7 tháng xây dựng. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hương tưởng nhớ Đức Thủy Tổ Đặng Phúc Mãn. Dịp này, Hội đồng họ Đặng cũng tri ân những cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ họ Đặng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Việc xây dựng nhà thờ xuất phát từ mong muốn của con cháu trong dòng họ về một nơi thờ tự khang trang, trang nghiêm. Trong quá trình thi công, các thành viên đã đóng góp vật chất, công sức, cùng chung tay hoàn thiện công trình. Bên cạnh các hạng mục chính, khuôn viên nhà thờ được chỉnh trang, trồng cây xanh, tạo cảnh quan hài hòa.

Đông đảo con cháu họ Đặng về dâng hương trong ngày lễ khánh thành nhà thờ họ tại xã Kon Gang. Ảnh: Hoàng Hoài

Trước đó, ngày 17-10, các hoạt động cúng an vị và cúng Tiên thường Đức Thủy Tổ Đặng Phúc Mãn được tổ chức theo nghi lễ truyền thống.

Sau khi hoàn thành, nhà thờ trở thành nơi thờ tự, gặp gỡ và sinh hoạt chung của con cháu họ Đặng tỉnh Gia Lai, góp phần gìn giữ truyền thống dòng họ và giáo dục các thế hệ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".