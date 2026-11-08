Các đại biểu dự Lễ Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Dương Tự Minh.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hải Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Dương Tự Minh.

Công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Dương Tự Minh được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308, nhằm đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân địa phương.

Sau hơn 4 tháng xây dựng, với sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra. Nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích xây dựng hơn 153m², gồm 5 gian, với phòng sinh hoạt rộng 95m², sân khấu và phòng chuẩn bị.

Công trình được trang bị các thiết bị thiết yếu, cùng sân bê tông, rãnh thoát nước, tường rào và nhà vệ sinh đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của người dân.

Đại tá Nguyễn Hải Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, phát biểu tại Lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân đoàn 12 nhấn mạnh, Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Dương Tự Minh thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12, Sư đoàn 308 đối với nhân dân địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân. Đồng chí mong muốn địa phương giữ gìn, khai thác hiệu quả công trình, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, trao quà tăng xóm Dương Tự Minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, duy trì các phong trào thi đua, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách; đồng thời mong muốn các đơn vị Quân đội tiếp tục đồng hành cùng tỉnh đầu tư các công trình an sinh xã hội tại địa bàn khó khăn.

Tại buổi Lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao công trình, cắt băng khánh thành; khen thưởng 9 cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng; trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách.