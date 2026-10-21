Khánh thành nhà rông văn hóa và công trình 'Sao sáng buôn làng' tặng nhân dân vùng biên giới tỉnh Gia Lai

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị); Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị Khối thi đua số 8 (Bộ Quốc phòng).

Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận trao quà lưu niệm tặng xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu.

Nhà rông văn hóa xã Ia Dom có kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng, diện tích xây dựng 156m², chiều cao 21,2m; được đầu tư đồng bộ hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy, chống sét và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Quá trình thi công diễn ra trong điều kiện thời tiết Tây Nguyên diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư, vật liệu và thi công các hạng mục trên cao. Để khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đã bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị thi công, tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã phối hợp với nhân dân xã Ia Dom chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, góp phần hoàn thiện cảnh quan trước ngày khánh thành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà lưu niệm tặng xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Cũng trong chiều nay, Khối thi đua số 8 (Bộ Quốc phòng) đã khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” tặng chính quyền, nhân dân thôn Ia Chia, xã Ia Nan và làng Bua, xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai).

Phát biểu tại các sự kiện, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, giai đoạn 2024-2026, Binh đoàn 15 được giao làm chủ đầu tư xây dựng 13 nhà rông văn hóa tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026, có 9 nhà rông văn hóa với tổng kinh phí 20 tỷ đồng do Binh đoàn 20 hỗ trợ.

Cùng với xây dựng nhà rông văn hóa, phong trào “Sao sáng buôn làng” do Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 phát động từ năm 2024 tiếp tục được nhân rộng. Đến năm 2026, tổng quy mô triển khai đạt hơn 87km đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, với kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng. Đặc biệt, các đơn vị Khối thi đua số 8 (Bộ Quốc phòng) đã chung tay hỗ trợ 1,6 tỷ đồng để triển khai lắp đặt 533 trụ đèn trên 18km đường tại 12 khu dân cư thuộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua số 8 (Bộ Quốc phòng) cắt băng khánh thành công trình “Sao sáng buôn làng” tại thôn Ia Chia, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: “Việc xây dựng các nhà rông văn hóa và công trình “Sao sáng buôn làng” là những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đơn vị Quân đội và Binh đoàn 15 trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên...".