Chiều 20/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Em, thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, nhân dịp tưởng niệm 95 năm Ngày hy sinh của Anh (21/11/1931 - 21/11/2026).

Công trình được khởi công từ ngày 15/8/2026. Trong quá trình xây dựng, công trình nhận được sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương, góp phần giúp gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Khánh thành nhà nhân ái cho thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao quà thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp Đoàn xã Thạch Hà và Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức lễ kết nạp 95 đoàn viên mới.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng tại khu tưởng niệm, 95 học sinh ưu tú của Trường THPT Lý Tự Trọng vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc ý nghĩa trong quá trình rèn luyện, trưởng thành của các em, đồng thời góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp Đoàn xã Thạch Hà và Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức lễ kết nạp 95 đoàn viên mới.

Đoàn đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Trước đó, đoàn đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, tấm gương sáng về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến cho Tổ quốc.

Các hoạt động là dịp phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với thân nhân người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, tinh thần tiếp bước cha anh, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.