Khánh thành nhà máy TOMECO SI, nâng năng lực công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội dự và phát biểu tại lễ khánh thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Hồng Thái

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy TOMECO SI. Ảnh: Hồng Thái

Làm chủ công nghệ, nâng tầm công nghiệp hỗ trợ

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc TOMECO Lê Quý Khả cho biết, doanh nghiệp đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ với hơn 40 mã sản phẩm được phê duyệt theo PPAP, mỗi tháng có 6-8 container hàng đến Chicago.

Nhà máy mới giúp TOMECO chủ động gia công các chi tiết lớn, nặng, mở rộng năng lực cơ khí chính xác, sản xuất linh kiện và thiết bị công nghiệp. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư, phát triển xuất khẩu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và giữ vững chữ tín trong từng sản phẩm, hồ sơ, đơn hàng…

Các đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: Hồng Thái

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc TOMECO Lê Quý Khả phát biểu. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của công nghiệp hỗ trợ trong nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp quốc gia; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp có công nghệ và năng lực thực chất phát triển.

Đánh giá chặng đường 33 năm phát triển của TOMECO, đồng chí Trương Việt Dũng ghi nhận nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong đầu tư công nghệ, xây dựng năng lực thiết kế, chế tạo và từng bước đưa sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Từ năm 2019, sản phẩm quạt công nghiệp TOMECO được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội. Năm 2023, hai nhóm sản phẩm của doanh nghiệp tiếp tục được vinh danh trong Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thái

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cũng cho biết, cả nước có trên 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, song mới khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia; doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm khoảng 30%.

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, công nghiệp hỗ trợ có thể đứng phía sau những sản phẩm lớn, nhưng tuyệt đối không đứng phía sau trong chiến lược phát triển quốc gia. Điều quan trọng là phải thay đổi cách tiếp cận, không chỉ nhìn vào số lượng doanh nghiệp, nhà máy hay tỷ lệ nội địa hóa, mà phải đánh giá bằng năng lực thiết kế, chế tạo, giá trị gia tăng trong nước và vị trí thực chất của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Hồng Thái

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển công nghiệp mới

Đối với Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Thủ đô hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó trên 35% có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hà Nội có lợi thế về các trường đại học kỹ thuật, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ kỹ sư giỏi. Vấn đề đặt ra là phải kết nối các nguồn lực này, đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào dây chuyền sản xuất, đưa sản phẩm từ nhà máy vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thành phố đang quyết liệt mở rộng không gian công nghiệp. Sau khoảng 15 năm không có khu công nghiệp mới, năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công 6 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 1.400ha.

Để biến tiềm năng thành lợi thế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đề nghị doanh nghiệp lấy công nghệ làm gốc, chất lượng làm danh dự và thị trường làm thước đo; mạnh dạn tham gia những công đoạn khó, sản phẩm có giá trị cao, không ngừng nâng năng suất và làm chủ thiết kế, công nghệ. Doanh nghiệp lớn cần trở thành đầu kéo cho doanh nghiệp nhỏ thông qua việc nâng cấp nhà cung ứng gắn với nhu cầu mua hàng thực tế, kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và các tập đoàn dẫn dắt. Kết quả cuối cùng phải là doanh nghiệp đủ năng lực giành được hợp đồng và giữ được khách hàng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tham quan nhà máy TOMECO SI. Ảnh: Hồng Thái

Về phía chính quyền, đồng chí Trương Việt Dũng khẳng định, tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và kết nối thị trường là trách nhiệm của thành phố. Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để những doanh nghiệp có khát vọng, công nghệ và năng lực thực chất phát triển mạnh mẽ.

Đối với TOMECO, lãnh đạo thành phố kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục vươn lên trở thành nhà cung ứng đẳng cấp, tiến tới vai trò dẫn dắt và tạo cơ hội để nhiều doanh nghiệp cùng trưởng thành; làm chủ công nghệ khó hơn, chế tạo thiết bị có giá trị cao hơn, chinh phục thị trường lớn hơn. Nhà máy cũng cần trở thành nơi đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật giỏi, phát triển sản phẩm mang trí tuệ Việt Nam, đồng thời chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm sản xuất xanh, an toàn và bền vững.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đã tham quan và làm việc tại nhà máy Mitac (sản xuất linh kiện điện tử - Đài Loan); nhà máy Onaga (sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ - Nhật Bản); kiểm tra hạ tầng khu công nghiệp và làm việc với Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Nhà máy TOMECO SI là nhà máy thứ hai trong hệ thống TOMECO, đi vào hoạt động từ tháng 3-2026.

Trong khi đó, nhà máy TOMECO An Khang tại xã Kiều Phú tiếp tục sản xuất, chuyên về quạt công nghiệp công suất dưới 560kW. Hai nhà máy cùng vận hành trong một hệ thống, áp dụng chung chuẩn chất lượng.