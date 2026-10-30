Khánh thành nhà máy tiết kiệm năng lượng 30 triệu USD ở Hưng Yên

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy Spectre Hưng Yên 2.

Ngày 30/10, doanh nghiệp Spectre của Đan Mạch trong lĩnh vực sản xuất trang phục chuyên dụng và trang phục thể thao ngoài trời tổ chức lễ khánh thành nhà máy tiết kiệm năng lượng mới tại Hưng Yên.

Dự lễ khánh thành có bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đan Mạch tại Việt Nam; ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Jesper Klausen, đồng sở hữu kiêm Giám đốc Phát triển Kinh doanh (CBDO) của Spectre; cùng đông đảo đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan và doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên cùng các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Spectre Hưng Yên 2.

Nhà máy Spectre Hưng Yên 2 được thiết kế chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả và trách nhiệm với môi trường, đồng thời đạt chứng nhận LEED Gold - một tiêu chuẩn hàng đầu về thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời và thiết kế hiện đại, nhà máy dự kiến giúp giảm khoảng 1.600 tấn khí thải CO2 mỗi năm so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương.

Ông Jesper Klausen, Đồng sở hữu kiêm Giám đốc Phát triển Kinh doanh (CBDO) của Spectre phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Jesper Klausen cho biết, Spectre tự hào về dự án đầu tư mới tại Hưng Yên, Việt Nam. Nhà máy không chỉ đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua việc tạo dựng môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn cao, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc tôn trọng, bảo vệ môi trường tự nhiên.

“Chúng tôi nhận thức rõ vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc xây dựng quan hệ đối tác bền chặt với các bên liên quan, bao gồm khách hàng và đối tác kinh doanh, người lao động, cộng đồng địa phương, các cơ quan chức năng và đặc biệt là môi trường mà chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chúng tôi tin rằng chỉ thông qua việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các bên trong toàn bộ chuỗi giá trị, doanh nghiệp mới có thể tạo ra những giá trị tích cực cho cả doanh nghiệp, con người và môi trường”, ông Jesper Klausen chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đan Mạch tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Spectre tiếp tục đầu tư tại Việt Nam.

Theo bà Lina Gandløse Hansen, dự án cho thấy hợp tác Đan Mạch - Việt Nam có thể thúc đẩy phát triển công nghiệp đồng thời giảm phát thải. Bằng việc kết hợp công nghệ hiện đại, hiệu quả sử dụng năng lượng và tạo việc làm tại địa phương, Spectre là một ví dụ tiêu biểu cho thấy dự án đầu tư của Đan Mạch có thể tạo ra cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

"Đây chính là hình thức hợp tác thiết thực mà chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy giữa hai nước" Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, thắt chặt quan hệ ngoại giao, mở rộng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng.

Dự án công nghệ may mặc Spectre Thái Bình do Spectre Real Estate A/S làm chủ đầu tư, được thực hiện tại lô CN4, KCN Sông Trà (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) với diện tích đất sử dụng 5ha, tổng vốn đầu tư 30 triệu USD gồm máy móc và công nghệ. Đây là nhà máy thứ hai tại Hưng Yên và thứ tư tại Việt Nam của Spectre dự kiến tạo ra 3.000 việc làm tại địa phương.