Khánh thành nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao tại xã Ba Đình

Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam tại thôn Hợp Long 1, xã Ba Đình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, triển khai xây dựng từ ngày 22/12/2025.

Dự án có quy mô đất công nghiệp 10ha, tổng diện tích nhà xưởng và khuôn viên khoảng 10.000m2.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam, thuộc sở hữu của Tập đoàn Outuo chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị du lịch, thể thao ngoài trời với quy mô toàn cầu.

Ông Thạch Lỗi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đây là cơ sở sản xuất hiện đại hoàn toàn mới, được Tập đoàn xác định là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển.

Các không gian chức năng của nhà máy gồm 8 xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà nghỉ ca và các công trình phụ trợ khác.

Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sẽ cung cấp các sản phẩm dụng cụ thể thao chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế, giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các khu vực lân cận.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam được khánh thành đánh dấu bước phát triển mới về thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn xã Ba Đình.

Với định hướng sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển khoa học, bền vững, nhà máy sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng vật liệu mới thân thiện với môi trường, vật liệu tái chế có khả năng thu hồi, tái sử dụng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, khẳng định uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.