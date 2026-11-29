Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ngày 29/11, tại Khu công nghiệp Hưng Phú (xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên), Tập đoàn Geleximco phối hợp với Tập đoàn Chery (Trung Quốc) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D), khánh thành giai đoạn I Khu công nghiệp Hưng Phú và khởi công Dự án thành phần giai đoạn I hai nhà máy sản xuất chip bán dẫn và robot.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ngài Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các nhà đầu tư cũng như sự đồng hành, hỗ trợ trách nhiệm của tỉnh Hưng Yên và các bộ, ngành trong quá trình triển khai các dự án. Đồng chí khẳng định, việc khánh thành, khởi công các dự án là kết quả cụ thể góp phần hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo động lực mở rộng không gian phát triển công nghiệp khu vực ven biển, giải quyết việc làm và thúc đẩy tăng trưởng hai con số của tỉnh Hưng Yên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án thành phần giai đoạn I Nhà máy sản xuất chip bán dẫn và robot. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Tập đoàn Chery, Tập đoàn Geleximco và liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam tổ chức vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; thực hiện đúng cam kết về tiến độ đầu tư. Đồng thời, xây dựng và công bố lộ trình nội địa hóa với các mốc thời gian, chỉ tiêu và cơ chế đánh giá cụ thể; triển khai chương trình phát triển nhà cung ứng Việt Nam, từng bước mở rộng sang các nhóm linh kiện có hàm lượng công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ gắn với đào tạo nhân lực, tạo điều kiện để kỹ sư, cán bộ quản lý người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí quan trọng trong sản xuất, kỹ thuật và quản trị nhà máy; phát huy vai trò của Trung tâm R&D; thực hiện nghiêm cam kết về mô hình nhà máy xanh, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu sản phẩm từ Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Đối với các dự án sản xuất chip bán dẫn và robot, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ pháp luật; lựa chọn công nghệ, thiết bị tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; gắn hoạt động sản xuất với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp chế biến, chế tạo trong nước; từng bước nâng cao năng lực thiết kế, kiểm định sản phẩm bán dẫn, đồng thời thúc đẩy ứng dụng robot trong các nhà máy tại Việt Nam; phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên.

Đối với tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giám sát quá trình triển khai và vận hành các dự án; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối Khu công nghiệp với cảng biển, sân bay; phát triển nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động; bố trí không gian phát triển công nghiệp hỗ trợ và logistics; thu hút đầu tư có chọn lọc những dự án công nghệ cao. Các bộ, ngành, nhất là các Bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo quan tâm hỗ trợ, kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Hưng Phú do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú làm chủ đầu tư với quy mô trên 209 ha, tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh. Sau hơn một năm xây dựng, Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam được khánh thành với quy mô hơn 38 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn I và II là 319 triệu USD, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Giai đoạn III dự kiến nâng tổng vốn đầu tư lên 875 triệu USD, công suất 200.000 xe/năm, sản xuất các dòng xe mang thương hiệu OMODA, JAECOO và iCAUR phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, ưu tiên phát triển xe năng lượng mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) giai đoạn I tại Khu công nghiệp Hưng Phú và khởi công Dự án thành phần giai đoạn I hai nhà máy sản xuất chip bán dẫn và robot; trong đó, Trung tâm R&D có chức năng nghiên cứu, thử nghiệm, cải tiến sản phẩm, phát triển linh kiện phục vụ sản xuất ô tô, chip bán dẫn và robot, đồng thời là đầu mối tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam.

Dự án Nhà máy sản xuất chip bán dẫn có quy mô 10,3 ha; vốn đầu tư giai đoạn I khoảng 75 triệu USD, công suất thiết kế gần 200 triệu sản phẩm/năm, dự kiến đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/2028, tập trung vào lắp ráp, đóng gói và kiểm thử bán dẫn. Dự án Nhà máy sản xuất robot có quy mô khoảng 5 ha, vốn đầu tư giai đoạn I khoảng 16 triệu USD, công suất thiết kế 12.000 sản phẩm/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 11/2027.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện, lãnh đạo hai tập đoàn Geleximco và Chery cho biết, các dự án khánh thành và khởi công là những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp hiện đại; trong đó, công nghiệp ô tô là nền tảng, bán dẫn là lĩnh vực công nghệ cốt lõi, robot và tự động hóa là động lực nâng cao hiệu suất sản xuất. Hai tập đoàn đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 70% vào năm 2027. Hiện Geleximco cùng các đối tác đang nghiên cứu, xúc tiến triển khai chương trình hợp tác đầu tư gồm 16 dự án tại Hưng Yên và một số địa phương khác với tổng vốn đầu tư dự kiến từ 12 - 17 tỷ USD.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp và làm việc với ông Doãn Đồng Dược, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Chery (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Chery Doãn Đồng Dược đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định mong muốn hợp tác lâu dài, sâu rộng theo hướng xanh hóa, trí tuệ hóa và quốc tế hóa; thúc đẩy các doanh nghiệp đối tác đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ khó khăn theo quy định của pháp luật; mong muốn Tập đoàn Chery tiếp tục mở rộng đầu tư, phát huy vai trò kết nối, thu hút các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đến đầu tư tại Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung.