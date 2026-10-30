Khánh thành nhà máy may công nghệ cao vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng tại Hưng Yên

Tham dự buổi lễ có bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Jesper Klausen, đồng sở hữu kiêm Giám đốc Phát triển kinh doanh (CBDO) của Spectre.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy Spectre Hưng Yên 2. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Nhà máy Spectre Hưng Yên 2 có diện tích khoảng 50.000 m², chuyên sản xuất trang phục chuyên dụng phục vụ hoạt động dã ngoại, với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Sau hơn 20 tháng triển khai xây dựng, công trình đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Đây là nhà máy thứ tư của Tập đoàn Spectre tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai của tập đoàn tại Hưng Yên. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động

Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, máy móc tự động hóa và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhà máy đạt chứng nhận LEED Gold - tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Việc sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp thiết kế hiện đại dự kiến giúp giảm khoảng 1.600 tấn khí thải CO2 mỗi năm so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa nhấn mạnh, việc đưa Nhà máy Spectre Hưng Yên 2 vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 - 25/11/2026) và vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Hưng Yên

Để dự án hoạt động hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị Tập đoàn Spectre vận hành nhà máy đúng nội dung đăng ký đầu tư, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam; chú trọng bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động. Đồng thời, tập đoàn cần tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, phát huy vai trò cầu nối thu hút thêm doanh nghiệp Đan Mạch đến với tỉnh.

Tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần TBS Sông Trà khẩn trương hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Trà giai đoạn 1, bảo đảm cung cấp ổn định điện, nước và hệ thống xử lý nước thải; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Đại diện tỉnh Hưng Yên khẳng định địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư; đồng thời mong muốn Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tiếp tục kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu thăm nhà máy sản xuất Spectre Hưng Yên 2. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Đánh giá về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam, Đại sứ Lina Gandløse Hansen ghi nhận những kết quả của Tập đoàn Spectre sau 16 năm hoạt động. Với việc đưa nhà máy thứ tư vào vận hành, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam đã vượt 60 triệu USD, tạo việc làm cho gần 6.000 lao động.

Đại sứ đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền tỉnh Hưng Yên đối với các nhà đầu tư, đồng thời nhận định địa phương có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp nhờ lợi thế vị trí địa lý và môi trường đầu tư thuận lợi.

Theo Đại sứ, thành công của Spectre là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa kinh nghiệm, công nghệ của Đan Mạch với năng lực và kỹ năng của lao động Việt Nam. Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Hưng Yên, hướng tới hợp tác cùng có lợi, sản xuất có trách nhiệm và phát triển bền vững.