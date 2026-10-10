Khánh thành Nhà máy gạch Tuynel Tam Đường

Nhà máy gạch Tuynel Tam Đường thuộc Công ty Cổ phần Hoàng Liên, có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 16 ha. Nhà máy là một trong những nhà máy tiên phong trong sản xuất gạch Tuynel công nghệ cao, ứng dụng công nghệ tự động hóa hoàn toàn hiện đại nhất Việt Nam. Giai đoạn đầu, Nhà máy có công suất thiết kế 38 triệu viên gạch mỗi năm, định hướng nâng lên 70 triệu viên/năm vào những năm tới.

Các đại biểu dự buổi lễ khai trương .

Khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn vật liệu xây dựng chất lượng cao cho thị trường. Đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 25 công nhân và hơn 30 lao động thời vụ tại địa phương, với thu nhập bình quân từ 10-15 triệu đồng/người/tháng cùng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Hoàng Liên phát biểu tại buổi lễ khai trương.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Hoàng Liên và Nhà máy gạch Tuynel Tam Đường.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Hoàng Liên và Nhà máy gạch Tuynel Tam Đường.

Với quy mô đầu tư và dây chuyền sản xuất hiện đại, cùng tinh thần không ngừng cải tiến Nhà máy gạch Tuynel Tam Đường cam kết mang đến những sản phẩm gạch chất lượng nhất, góp phần dựng xây nên những công trình bền vững cùng thời gian.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Trọng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Công ty Cổ phần Hoàng Liên đã nỗ lực hoàn thành và đưa Nhà máy Gạch Tuynel Tam Đường vào vận hành - một trong những nhà máy có quy mô và sử dụng công nghệ hiện đại nhất Miền Bắc hiện nay. Đồng thời ghi nhận sự chủ động của doanh nghiệp trong đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng bảo vệ môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn lao động và sản xuất thân thiện với môi trường; quan tâm đào tạo, ưu tiên việc làm cho lao động địa phương, qua đó, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các xã Bản Bo, Bình Lư tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Hoàng Liên và Nhà máy gạch Tuynel Tam Đường.

Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất của nhà máy.

Toàn cảnh nhà máy gạch Tuynel Tam Đường.