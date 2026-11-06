Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nhà máy có công suất thiết kế giai đoạn I đạt 700 triệu sản phẩm/năm và dự kiến nâng tổng công suất lên 1 tỷ sản phẩm/năm khi hoàn thành cả hai giai đoạn; trong đó, giai đoạn II có công suất thiết kế 300 triệu sản phẩm/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn I gần 2.300 tỷ đồng, giai đoạn II gần 400 tỷ đồng. Tính đến hết quý III/2026, nhà đầu tư đã thực hiện hơn 1.788 tỷ đồng, tương đương khoảng 67% tổng vốn đăng ký. Đặc biệt, dự án giai đoạn I đã được đưa vào vận hành sản xuất sớm hơn 6 tháng so với tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C là cơ sở sản xuất bao bì nhôm quy mô lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường bao bì đồ uống, bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án đồng thời mở ra triển vọng tăng cường kết nối giữa hoạt động sản xuất bao bì với chuỗi cung ứng ngành đồ uống, tạo thêm cơ hội phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại và cung ứng liên quan tại địa phương. Khi đi vào vận hành theo kế hoạch, nhà máy được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ sở sản xuất công nghiệp, tăng sức hấp dẫn đầu tư của Khu công nghiệp Quán Ngang, tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, Tỉnh đang đứng trước những cơ hội mới để tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn lợi thế về vị trí địa kinh tế, hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp và các hành lang kết nối Đông - Tây. Địa phương xác định phát triển công nghiệp phải gắn chặt với phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, thương mại và dịch vụ, lấy hiệu quả đầu tư, năng suất lao động và giá trị gia tăng làm thước đo chất lượng tăng trưởng; trong đó, Khu kinh tế Đông Nam, Cảng hàng không Quảng Trị, hệ thống giao thông kết nối Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, Cửa Việt và các khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong hình thành không gian phát triển mới.

Tỉnh không chỉ hướng tới xây dựng những tuyến đường, sân bay hay khu công nghiệp riêng lẻ, mà còn hình thành hệ sinh thái phát triển đồng bộ, trong đó hạ tầng mở đường, doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và thị trường quyết định giá trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra hoạt động của nhà máy Bao bì Quốc tế A&C.

Để dự án Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực, hoàn thành các hạng mục và giai đoạn II theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp. Đồng thời, doanh nghiệp cần quan tâm đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển thị trường, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nhà nước, người lao động và cộng đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế, các sở, ngành và địa phương, lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục đồng hành, chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp trên tinh thần rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hoàn thành toàn bộ dự án…