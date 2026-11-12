Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho thân nhân liệt sĩ tại Ba Đình

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình Phạm Quang Thanh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và phường Ba Đình tại lễ khánh thành công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Chu Văn Tuấn. Ảnh: Hoàng Điệp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Ba Đình Phạm Thu Phương cho biết, công trình được triển khai trên cơ sở rà soát các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Qua rà soát tại 18 tổ dân phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình ghi nhận 7 trường hợp cần hỗ trợ, trong đó có gia đình ông Chu Văn Tuấn, sinh năm 1934, là thân nhân liệt sĩ, không có lương hưu.

Ngôi nhà của gia đình ông Tuấn trước đây đã xuống cấp, phòng ngủ bị thấm dột, tường bong tróc, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt. Ngày 30/10, đại diện MTTQ phường, UBND phường, đơn vị tài trợ và tổ dân phố đã trực tiếp khảo sát, thống nhất các hạng mục sửa chữa với gia đình. Công trình được triển khai ngay sau đó, với kinh phí khoảng 100 triệu đồng từ đơn vị đồng hành và hoàn thành sau hơn 10 ngày thi công, giúp gia đình ông Tuấn có nơi ở an toàn, khang trang, ổn định hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Chính, Tổ trưởng Tổ dân phố số 8, phường Ba Đình, bày tỏ niềm vui, sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường và đơn vị tài trợ đối với hoàn cảnh gia đình ông Tuấn. Việc rà soát, đề xuất hỗ trợ và triển khai sửa chữa được thực hiện khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân của hệ thống chính trị cơ sở.

Xúc động khi được hỗ trợ sửa nhà, ông Chu Văn Tuấn, bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường, đơn vị tài trợ và bà con khu dân cư. Ở tuổi đã cao, được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, không còn cảnh thấm dột mỗi khi mưa xuống, ông cảm thấy vô cùng vui mừng và mãn nguyện. Với ông, sự quan tâm, giúp đỡ đầy nghĩa tình này là món quà quý giá.

Việc sửa chữa nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp gia đình ổn định điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận cùng sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Công trình tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ trong vận động, tập hợp các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, thắt chặt tình đoàn kết và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở.