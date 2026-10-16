Khánh thành 'Nhà đại đoàn kết' cho hộ nghèo

Khánh thành "Nhà đại đoàn kết" cho gia đình bà Cà Thị Tiển.

Công trình được khởi công từ ngày 14/9/2026, sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà cấp IV kiên cố với diện tích 30m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 40 triệu đồng; các tổ chức, nhà hảo tâm, anh em họ hàng hỗ trợ 80 triệu đồng và ngày công lao động.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu bàn giao "Nhà Đại đoàn kết" cho hộ gia đình bà Cà Thị Tiển.

Ngôi nhà mới hoàn thành thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sự chung tay chăm lo của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng xã hội đối với người nghèo. Qua đó, tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn.

Lãnh đạo phường, các tổ chức, đơn vị trao quà cho gia đình bà Cà Thị Tiển.