Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và phường Nguyễn Úy trao biển tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Lánh.

Bà Nguyễn Thị Lánh, tổ dân phố Tân Sơn (phường Nguyễn Úy) năm nay 80 tuổi, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình bà đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới.

Sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, ngôi mái bằng có diện tích trên 50m2 đã cơ bản hoàn thành với kinh phí hơn 250 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; Công ty Dệt may bao bì Vĩnh Sơn trao tặng 10 triệu đồng; nhà hảo tâm trao tặng 10 triệu đồng; Quỹ An sinh xã hội phường Nguyễn Úy hỗ trợ 5 triệu đồng. Câu lạc bộ Đoàn kết trao tặng các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình.

Các đại biểu tại Lễ khánh thành Nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Lánh.

Đây là nguồn kinh phí do Hội vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Sự hỗ trợ kịp thời của Hội CTĐ tỉnh cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm là nguồn động viên thiết thực, giúp bà Lánh có ngôi nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống.

Các đoàn thể và nhà hảo tâm tặng các phần quà thiết yếu cho gia đình bà Nguyễn Thị Lánh.

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Công ty Dệt may bao bì Vĩnh Sơn trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nguyễn Úy, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.