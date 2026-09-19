Khánh thành nhà bán trú điểm trường bản Po Mậu
Ngày 19/9, xã Co Mạ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ khánh thành nhà bán trú tại điểm trường bản Po Mậu, Trường Tiểu học Co Mạ. Dự lễ khánh thành có đồng chí Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo xã Co Mạ.
Công trình nhà bán trú điểm trường Po Mậu được khởi công từ tháng 5/2026, gồm 10 phòng ở bán trú, tổng diện tích 180m² cùng các công trình phụ trợ, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh bán trú.
Nhân dịp Tết Trung thu, các đơn vị đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho học sinh tại điểm trường bản Po Mậu, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/khanh-thanh-nha-ban-tru-diem-truong-ban-po-mau-L3lMnelDR.html