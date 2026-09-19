Khánh thành nhà bán trú điểm trường bản Po Mậu

Lễ khánh thành nhà bán trú tại điểm trường bản Po Mậu.

Công trình nhà bán trú điểm trường Po Mậu được khởi công từ tháng 5/2026, gồm 10 phòng ở bán trú, tổng diện tích 180m² cùng các công trình phụ trợ, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh bán trú.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Nhân dịp Tết Trung thu, các đơn vị đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho học sinh tại điểm trường bản Po Mậu, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Lãnh đạo xã Co Mạ và đơn vị tài trợ thăm, động viên học sinh tại ở bán trú.

Các đơn vị tài trợ trao quà Trung thu cho các em học sinh.