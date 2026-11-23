Tại lễ khánh thành, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động trao biểu tượng "chìa khoá tay", gửi gắm niềm tin, hy vọng và cơ hội học tập tốt đẹp hơn cho các thế hệ học trò vùng cao.

"Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu. Tương lai của trường, tương lai của Mèo Vạc, tương lai của vùng biên cương này phát triển đến đâu, có sánh vai được với các vùng khác hay không, phụ thuộc tất cả vào công dạy dỗ của các thầy cô giáo và công học tập của các em học sinh. Trường Marie Curie chúng tôi luôn ở bên các bạn, hồn cốt của ngôi trường thân yêu và giàu cảm xúc này", thầy Khang chia sẻ tại buổi lễ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang trao biểu tượng "chìa khoá tay", trao tặng công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cùng các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc tại buổi lễ. Ảnh: Marie Curie School

Giữa trùng điệp núi đá và những thửa ruộng bậc thang của cao nguyên đá Mèo Vạc (Tuyên Quang), ngôi trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc hiện đại, khang trang đẹp như một giấc mơ giữa miền sơn cước. Ngôi trường được xây dựng trên đá, mang theo khát vọng về một môi trường giáo dục chất lượng, đủ đầy và giàu bản sắc cho học sinh vùng cao.

Ngôi trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc hiện đại, khang trang nằm giữa trùng điệp núi đá và những thửa ruộng bậc thang của cao nguyên đá Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Thầy Nguyễn Xuân Khang bên giảng đường Bạch Mã của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Trên khuôn viên rộng 3ha, kiến trúc nhà trường là sự giao thoa tinh tế giữa văn hóa Hà Nội và văn hóa bản địa. Cảm hứng từ Thăng Long tứ trấn được gửi gắm qua tên gọi các công trình: cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục, ký túc xá Kim Liên.

Nét kiến trúc nhà truyền thống người Mông với cổng gỗ, mái ngói âm dương, hành lang gạch đỏ; sắc màu thân thuộc của Lô Lô Chải cùng những hàng Sa mộc… tạo nên một không gian vừa mới mẻ vừa gần gũi với miền đất này.

Bên cạnh đó, một trong những điều ấn tượng còn nằm ở sự chăm chút cho từng nhu cầu thiết thực của học sinh. Kiến trúc sư trưởng cho biết, 2 tòa ký túc xá được đầu tư hệ thống nước nóng hiện đại "heat pump" bảo đảm sự tiện nghi trong những mùa đông dài và khắc nghiệt. Khu vệ sinh, nhà ăn, không gian giặt phơi được tính toán kỹ lưỡng để các em có cuộc sống nội trú an toàn, sạch sẽ, nền nếp.

Nhà thể chất hiện đại, sân cỏ và những không gian vui chơi trong nhà, ngoài trời mở ra nhiều cơ hội vận động, trải nghiệm cho các học trò. Nhà công vụ dành cho thầy cô từ miền xuôi lên công tác cũng là một phần trong sự đầu tư bền vững cho ngôi trường này.

Khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Ngôi trường này là tâm huyết của thầy Nguyễn Xuân Khang - người sáng lập trường Marie Curie, Hà Nội dành cho các em học sinh nơi cao nguyên đá Mèo Vạc. Theo ước tính, chi phí xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie - Mèo Vạc khoảng 100 tỷ đồng, do thầy Khang tài trợ.

Thầy Nguyễn Xuân Khang từng kể về “mối lương duyên” giữa Trường Marie Curie và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (cũ). Mối duyên này bắt đầu vào năm 2021, xuất phát từ đề án Quốc gia trồng 1 tỷ cây xanh. Thầy Khang quyết định trồng 2 vạn cây Sa Mộc tại xã Khâu Vai, Mèo Vạc và tới năm 2024 tiếp tục trồng 3 vạn cây, tương lai tạo thành khu rừng Marie Curie. Tiếp đó, thầy trò Trường Marie Curie hỗ trợ sách giáo khoa, truyện, đồ dùng học tập cho một số trường ở Mèo Vạc.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cùng các học trò dùng bữa cơm trưa ấm áp ở ngôi trường Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Marie Curie School

Lắng nghe tâm tư của thầy Bùi Văn Thư, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mèo Vạc khi ấy về vấn đề huyện thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh dạy lớp 3, thầy Khang suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Sau đó, thầy quyết định tuyển 22 giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.609 học sinh lớp 3 của toàn huyện Mèo Vạc. Sau một năm học, thầy trò đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, thầy Khang đề nghị tiếp tục thực hiện dự án cho đến khi lứa học sinh này hoàn thành bậc Tiểu học.

Tuy nhiên, việc tuyển giáo viên dạy trực tuyến Tiếng Anh cho học sinh vùng cao không phải là “kế sách” lâu dài. Trăn trở với tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh của huyện Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang đã quyết định cấp học bổng đào tạo 30 sinh viên ngôn ngữ Anh là người của địa phương theo hình thức “cử tuyển” và “xã hội hóa”, sau khi tốt nghiệp trở về giảng dạy tại quê hương.

Với dự án này, Trường Marie Curie cấp học bổng tối thiểu 5 triệu/tháng/sinh viên trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 12/2023. Dự án sẽ “nuôi” 30 sinh viên, dự tính kinh phí lên tới 6 tỷ - 12 tỷ đồng.

Từ những hoạt động hỗ trợ ban đầu, thầy Khang quyết định xây dựng một ngôi trường dành cho học sinh vùng cao. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc được khởi công tháng 3/2025.

Học sinh trường Marie Curie - Mèo Vạc rạng rỡ trong đêm nội trú đầu tiên. Ảnh: Marie Curie School

Học sinh trường Marie Curie - Mèo Vạc rạng rỡ trong đêm nội trú đầu tiên. Ảnh: Marie Curie School

Học sinh trường Marie Curie - Mèo Vạc rạng rỡ trong đêm nội trú đầu tiên. Ảnh: Marie Curie School

Học sinh trường Marie Curie - Mèo Vạc rạng rỡ trong đêm nội trú đầu tiên. Ảnh: Marie Curie School

Học sinh trường Marie Curie - Mèo Vạc rạng rỡ trong đêm nội trú đầu tiên. Ảnh: Marie Curie School

Học sinh vui chơi tại sân thể thao ngoài trời. Ảnh: Marie Curie School

Học sinh vui chơi tại sân thể thao trong nhà. Ảnh: Marie Curie School

Hệ thống phòng học hiện đại, đầy đủ các trang thiết bị. Ảnh: Marie Curie School

Trong các toà nhà được trang trí các trang phục truyền thống của người vùng cao. Ảnh: Marie Curie School

Trước đó, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã viết thư gửi thầy Nguyễn Xuân Khang, bày tỏ xúc động khi được biết thầy đã dành tâm huyết, nguồn lực của mình để xây dựng và trao tặng địa phương một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nghĩa cử của thầy Khang thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thay mặt ngành Giáo dục, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành, sâu sắc. Bộ trưởng cho rằng, điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy Khang gửi gắm trong đó.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc háo hức chuẩn bị cho lễ khánh thành, bàn giao trường vào ngày 23/11. Ảnh: Marie Curie School

Ngày 22/11, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh gửi thư cảm ơn nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), cùng tập thể nhà trường vì những đóng góp cho giáo dục địa phương.

Trong thư, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh bày tỏ trân trọng và xúc động khi được biết trong suốt những năm qua, bằng tình yêu thương học trò, tâm huyết của một nhà giáo và tấm lòng nhân ái, thầy Khang đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại vùng cao Mèo Vạc - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Đặc biệt, thầy đã dành nguồn lực của mình để đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc khang trang, hiện đại.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, đây là một nghĩa cử cao đẹp, món quà vô cùng quý giá dành cho các thế hệ học sinh vùng cao, biên giới tỉnh Tuyên Quang. Ông bày tỏ tin tưởng, ngôi trường này sẽ là nơi nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp nhân cách, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ học sinh nơi vùng cao, biên giới.