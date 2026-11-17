Các đại biểu cắt băng khánh thành Ngôi Tam bảo chùa Úc Tân (chùa Phương Độ), xã Phú Bình.

Dự Lễ khánh thành có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên; Anh hùng Lao động Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long; cùng đại diện các ban, ngành, chính quyền địa phương, tăng ni, phật tử và đông đảo nhân dân.

Chùa Úc Tân nằm trong quần thể di tích đình Phương Độ, là không gian văn hóa, tín ngưỡng có lịch sử lâu đời, gắn bó với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân địa phương. Trải qua thời gian, Ngôi Tam bảo cũ đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu về không gian và công năng sử dụng.

Trước thực tế đó, ngày 18/5/2026, công trình được khởi công với sự phát tâm công đức của gia đình Anh hùng Lao động Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Sau hơn 6 tháng thi công, Ngôi Tam bảo đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Ngôi Tam bảo được xây dựng theo kiến trúc chữ Đinh, gồm tiền đường và hậu cung trên tổng diện tích khoảng 200m². Trong quá trình xây dựng, các hiện vật cổ có giá trị lịch sử, văn hóa của di tích tiếp tục được quan tâm gìn giữ, bảo vệ.

Việc hoàn thành và đưa Ngôi Tam bảo vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu thờ tự, sinh hoạt tín ngưỡng của tăng ni, phật tử và nhân dân mà còn góp phần hoàn thiện không gian kiến trúc trong quần thể di tích đình – chùa Phương Độ.

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Nhân dịp này, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Phú Bình và hỗ trợ 2 căn nhà tổng trị giá 120 triệu đồng cho xã Tân Khánh, góp phần chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.