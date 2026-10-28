Chiều 28-10, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới - Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan. Về phía các tổ chức quốc tế có ông Yang Seokwoong - Giám đốc khu vực châu Á, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam và ông Matt Jackson - Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, đại diện UNFPA và Sở Y tế tỉnh ký biên bản bàn giao công trình; đồng thời ra mắt đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách vận hành Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa, sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ các trường hợp cần giúp đỡ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa.

Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa được thành lập trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2027”, do KOICA tài trợ, UNFPA hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Cơ sở cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu, toàn diện, bảo đảm an toàn và bảo mật cho phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới.

Các đại biểu ấn nút đưa Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa đi vào hoạt động.

Các dịch vụ được cung cấp miễn phí, với hoạt động hỗ trợ tại cơ sở 24/7. Bên cạnh đó, người bị bạo lực có thể tiếp cận dịch vụ tư vấn, kết nối hỗ trợ miễn phí thông qua Tổng đài quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 117, hoạt động 24 giờ mỗi ngày.

Đại diện UNFPA và Sở Y tế tỉnh ký kết bàn giao Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa.

Việc đưa Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa vào hoạt động góp phần hoàn thiện mạng lưới dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực, tạo điều kiện để phụ nữ, trẻ em gái tiếp cận sự trợ giúp kịp thời, an toàn và toàn diện.