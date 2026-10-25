Khánh thành Khu thử nghiệm thiết bị bay không người lái VNU - HTI tại Hòa Lạc

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành "Khu thử nghiệm UAV VNU - HTI". (Ảnh: HTI)

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTI Group Nguyễn Sỹ Thành cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai trương 3 công trình phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển khoa học, công nghệ tại Hòa Lạc, gồm Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn, Khu thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) VNU - HTI và Trung tâm thực hành tập trung của Trường đại học Công nghệ.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Hòa Lạc ngày mới 2026”, gắn với định hướng phát triển đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tham quan và xem trình diễn các sản phẩm UAV tại Khu thử nghiệm UAV VNU - HTI. (Ảnh: HTI)

Khu thử nghiệm UAV VNU - HTI được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ thông tin (ITI) và HTI Group. Công trình đặt tại khu VNC03, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, được định hướng phục vụ nghiên cứu, chế tạo, tích hợp, bay thử và đánh giá các thiết bị, giải pháp UAV trong điều kiện thực tế.

Việc đưa khu thử nghiệm vào hoạt động tạo điều kiện để các nhà khoa học, sinh viên và doanh nghiệp trực tiếp kiểm chứng công nghệ, đánh giá khả năng vận hành, phát hiện những vấn đề kỹ thuật và hoàn thiện sản phẩm trước khi triển khai ứng dụng. Đây cũng là hạ tầng kết nối các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế thử và thử nghiệm thực địa trong quá trình phát triển thiết bị bay không người lái.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ thông tin (ITI) và HTI UAS trao biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Thông qua mô hình hợp tác, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Công nghệ thông tin phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học, đội ngũ chuyên gia và đào tạo nhân lực; trong khi HTI Group cùng công ty thành viên HTI UAS đóng góp nguồn lực đầu tư, năng lực công nghệ và kinh nghiệm phát triển sản phẩm.

Khu thử nghiệm được kỳ vọng tạo thêm điều kiện triển khai các đề tài nghiên cứu chung, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực UAV. Đồng thời, đây cũng là môi trường để sinh viên, kỹ sư và các nhóm nghiên cứu tiếp cận những yêu cầu kỹ thuật thực tế, tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc hình thành hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất.

Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm UAV do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu ứng dụng trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.