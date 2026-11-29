Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và đông đảo người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) đến thăm nhà, động viên gia đình ông Nay Huen (khu H12, người có uy tín của buôn Tơ Khế) ổn định cuộc sống. Ảnh: Minh Chí

Nhiều năm qua, người dân bôn Jứ cũ thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, trận lũ lịch sử năm 2009 và đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 13 năm 2025 đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời người dân đến nơi ở mới an toàn hơn.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp với chính quyền xã Ia Tul khẩn trương triển khai Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích 21,9 ha tại buôn Tơ Khế, bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân buôn Jứ cũ.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã Ia Tul đã triển khai “Chiến dịch Quang Trung - 100 ngày đêm” hỗ trợ xây dựng nhà ở, di dời và ổn định đời sống người dân.

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 218 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển, lắp dựng nhà ở. Thông qua chương trình “Chuyến xe 0 đồng”, toàn bộ 57 hộ nghèo, cận nghèo và hộ yếu thế được hỗ trợ vận chuyển nhà cửa miễn phí.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng đại biểu và người dân thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khu tái định cư buôn Tơ Khế (xã Ia Tul). Ảnh: Minh Chí

Được triển khai từ cuối năm 2025, đến nay, công trình đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho 207 hộ dân thuộc diện di dời khỏi vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Toàn bộ các hộ đã chuyển đến khu tái định cư; nhiều gia đình đã ổn định sinh hoạt trong những ngôi nhà mới, các hộ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện nhà cửa.

Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, việc xây dựng khu tái định cư buôn Tơ Khế là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận, chung sức của người dân.

Đây là công trình thể hiện sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, khi chủ trương xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của người dân và được cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng chung tay thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng nhà ở tại 16 khu tái định cư. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận, tinh thần vượt khó của người dân trong quá trình thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Ia Tul phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất nghiệm thu, bàn giao, quản lý và vận hành hiệu quả các công trình hạ tầng; huy động nguồn lực hoàn thiện khu tái định cư, bố trí khu chăn nuôi tập trung.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận vốn tín dụng chính sách, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đời sống người dân tốt hơn nơi ở cũ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng người dân buôn Tơ Khế 1 bộ cồng chiêng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Minh Chí

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn bà con buôn Tơ Khế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, bảo vệ công trình chung, giữ gìn vệ sinh môi trường và bản sắc văn hóa truyền thống; chung sức xây dựng buôn Tơ Khế trở thành làng văn hóa kiểu mẫu, cùng nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở tại 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh cũng trao tặng nhân dân buôn Tơ Khế 1 bộ cồng chiêng và trao quà cho 26 hộ nghèo; Thường trực HĐND tỉnh trao tặng nhân dân buôn Tơ Khế dàn âm thanh để phục vụ công tác tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Minh Chí