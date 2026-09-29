Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành Khu Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc. Công trình hoàn thành nhằm tạo điều kiện cho việc tham quan, dâng hương, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, là điểm đến cần thiết trong hành trình du lịch văn hóa. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng với diện tích đất quy hoạch là 3,43ha. (Ảnh: QV)

Cụ Huỳnh Thúc Kháng - vị chí sĩ yêu nước, một nhân cách lớn của dân tộc, một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần học hỏi, phụng sự Tổ quốc. Việc bảo tồn, nâng cấp và phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với bậc tiền nhân.

Quang cảnh lễ khánh thành. (Ảnh: QV)

Theo đó, dự án được triển khai nhằm tôn tạo, mở rộng không gian di tích, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh; tạo dựng một không gian văn hóa-lịch sử trang trọng, xứng tầm, trở thành địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời kết nối phát triển du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu lãnh đạo tham dự lễ khánh thành. (Ảnh: QV)

Dự án đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III với diện tích đất quy hoạch là 3,43ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: QV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin chia sẻ, Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng được triển khai từ năm 2017, qua nhiều giai đoạn điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Khu Phát huy giá trị di tích với diện tích khoảng 17.500m² đã được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục: sân sinh hoạt cộng đồng, hệ thống lối đi, cầu đi bộ, kè cảnh quan, sân vườn, cây xanh, bãi đỗ xe, hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước và các công trình phụ trợ. Những hạng mục này không chỉ tạo nên diện mạo khang trang, đồng bộ cho khu di tích mà quan trọng hơn, đã hình thành một không gian văn hóa-lịch sử-sinh thái, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm.

“Từ một di tích được gìn giữ qua nhiều thế hệ, hôm nay chúng ta đã từng bước hình thành một không gian phát huy giá trị tương đối hoàn chỉnh, để di tích không chỉ được bảo tồn mà còn có điều kiện đến gần hơn với nhân dân, với học sinh, thế hệ trẻ và du khách”, đồng chí Dương Đức Lin nói.

Một góc Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho biết, Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng với một quy mô rất lớn, thi công ở địa bàn vùng miền núi có những khó khăn đặc thù. Song với sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao, với một tấm lòng đối với các bậc tiền bối, lòng tri ân sâu sắc và truyền thống "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc; Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công trình này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: QV)

"Đây là một dự án mang tầm giá trị lịch sử rất lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng; là một mạch nối từ quá khứ cho đến hiện tại và để tạo ra những bước phát triển mới cho tương lai của vùng đất xứ Quảng cũng như xã Thạnh Bình hôm nay", đồng chí Trần Anh Tuấn cho hay.