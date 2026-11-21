Tối 21/11, trong không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đại biểu dự lễ khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, sự nghiệp và những giá trị nghệ thuật mà Soạn giả - NSND Viễn Châu để lại không chỉ góp phần làm rạng danh nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long. Tên tuổi và các tác phẩm của ông luôn được trân trọng, gìn giữ, phát huy, tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu đối với nghệ thuật nước nhà, năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) đã bố trí quỹ đất với diện tích 11.300m² tại quê hương của ông, đồng thời vận động, huy động các nguồn lực xây dựng công trình.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, trong đó 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và 10 tỷ đồng từ ngân sách. Sau hai năm triển khai, công trình hoàn thành với các hạng mục chính gồm: sân lễ hội, nhà biểu diễn, không gian trưng bày, khu giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương cùng các hạng mục cảnh quan, dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Khu lưu niệm không chỉ là nơi tri ân, tôn vinh những đóng góp của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu mà còn giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của ông, tạo không gian để công chúng tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Qua đó, Vĩnh Long có thêm một địa chỉ văn hóa, du lịch để giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản đặc sắc của quê hương đến với du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trong quá trình vận động, gây quỹ xây dựng công trình, tỉnh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đóng góp quý báu của các công ty, doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng, tạo thêm nguồn lực để tỉnh hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu.

Để Khu lưu niệm sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của NSND Viễn Châu; phối hợp với các nghệ sĩ, nghệ nhân tổ chức hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và giáo dục truyền thống.

Các hoạt động cần được duy trì thường xuyên, định kỳ để Khu lưu niệm thực sự trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Đồng thời, cần khai thác hiệu quả công trình, gắn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh và con người Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long cũng mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, đóng góp tư liệu, hiện vật và tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu tại Khu lưu niệm. Qua đó, góp phần đưa công trình trở thành địa chỉ văn hóa tiêu biểu của tỉnh, đồng thời gìn giữ, trao truyền cho thế hệ trẻ những giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ.

Khu lưu niệm không chỉ là nơi tri ân, tôn vinh những đóng góp của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu mà còn giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của ông, tạo không gian để công chúng tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương.

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, đại biểu cùng khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật mang tên Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn do Nhà hát Trần Hữu Trang thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, với những tiết mục biểu diễn tri ân, tôn vinh những đóng góp của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu đối với nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ.

Soạn giả - NSND Viễn Châu, tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh ra và lớn lên tại vùng đất Đôn Châu.

Với tài năng và sức sáng tạo của người nghệ sĩ, ông có nhiều đóng góp trong việc cải tiến, phát triển bài ca vọng cổ. Đặc biệt, ông là người sáng tạo hình thức kết hợp giữa tân nhạc và vọng cổ, hình thành thể loại tân cổ giao duyên, tạo bước phát triển mới cho nghệ thuật cải lương.

Với nghệ danh Viễn Châu, ông đã sáng tác hơn 2.000 bài ca vọng cổ và trên 50 vở cải lương. Nhiều tác phẩm của ông đã trở nên quen thuộc, sống mãi trong lòng công chúng như: Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Chuyện tình Lan và Điệp, Tình Mẫu tử, Tình anh bán chiếu, Sầu vương ý nhạc, Ông lão chèo đò...

Không chỉ có đóng góp lớn trong sáng tác, ông còn tận tâm đào tạo, dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ, sáng tác những tác phẩm phù hợp với sở trường của từng người, góp phần tạo dựng tên tuổi cho nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như: Út Trà Ôn, Thành Được, Minh Cảnh, Minh Vương, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ và nhiều nghệ sĩ khác.

Với những cống hiến bền bỉ, to lớn cho nghệ thuật nước nhà, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1988, danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2012 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014, với những đóng góp xuất sắc đối với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.