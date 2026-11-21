Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tại buổi lễ.

Công trình có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 11.300 m2, nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cố soạn giả đối với nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ; đồng thời tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc của địa phương.

Công trình được khởi công vào tháng 11/2024, gồm 23 hạng mục kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật như: sân lễ hội, cầu đá, nhà biểu diễn trong nhà kết hợp khu trưng bày thân thế và sự nghiệp của cố soạn giả Viễn Châu; phòng trưng bày nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, các khu tiểu cảnh, cây xanh, hồ nước, biểu tượng đàn tranh cùng các công trình phụ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh: Soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu, tên thật Huỳnh Trí Bá, sinh ra và lớn lên tại vùng đất Đôn Châu. Với gần 70 năm hoạt động nghệ thuật, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cải tiến, phát triển bài ca vọng cổ, đặc biệt là sáng tạo hình thức kết hợp giữa tân nhạc và vọng cổ, hình thành thể loại tân cổ giao duyên, tạo bước phát triển mới cho nghệ thuật cải lương.

Với nghệ danh Viễn Châu, ông đã sáng tác hơn 2.000 bài ca vọng cổ và trên 50 vở cải lương. Nhiều tác phẩm của ông như “Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà”, “Chuyện tình Lan và Điệp”, “Tình mẫu tử”, “Tình anh bán chiếu”, “Sầu vương ý nhạc”, “Ông lão chèo đò”… đã trở thành những tác phẩm tiêu biểu, sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Ông còn có công dìu dắt, sáng tác nhiều tác phẩm phù hợp với sở trường của các nghệ sĩ, góp phần tạo dựng tên tuổi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy biểu diễn bài vọng cổ do soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu sáng tác.

Với những cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012 và được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 vì những đóng góp xuất sắc đối với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định, sự nghiệp và những giá trị nghệ thuật mà cố soạn giả Viễn Châu để lại không chỉ góp phần làm rạng danh nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long. Việc xây dựng Khu lưu niệm thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với người nghệ sĩ tài hoa, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương biểu diễn bài vọng cổ do soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu sáng tác.

Để khu lưu niệm sớm phát huy hiệu quả, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác công trình; chú trọng sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của cố soạn giả; đồng thời tổ chức các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu nghệ thuật và giáo dục truyền thống định kỳ, từng bước đưa nơi đây trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, điểm đến du lịch của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật “Viễn Châu – Lời thương trên phím đàn” do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện.

Dịp này, chương trình nghệ thuật “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn” do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện đã giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu. Chương trình góp phần tri ân người nghệ sĩ tài hoa, lan tỏa tình yêu nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử trong công chúng.