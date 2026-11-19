Không gian văn hoá Hồ Chí Minh Trường Trung học cơ sở Bình Trưng (phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Điểm nổi bật của công trình là sự kết hợp giữa không gian trực quan và nền tảng công nghệ số. Nhà trường bố trí góc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại hơn 10 lớp học, trang bị hơn 500 đầu sách về Bác, tạo nguồn học liệu phục vụ hoạt động đọc sách, tìm hiểu, kể chuyện và sinh hoạt chuyên đề.

Bên cạnh đó, thư viện mở, khu vực trưng bày và hành lang văn hóa được thiết kế đồng bộ, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, bảo tàng 3D tích hợp trên website cùng hệ thống mã QR giúp giáo viên, học sinh chủ động truy cập tư liệu, hình ảnh, video bằng thiết bị thông minh, không bị giới hạn về thời gian và không gian. Đây cũng là nguồn học liệu số phục vụ giảng dạy, sinh hoạt chuyên đề và giáo dục truyền thống, góp phần đưa công nghệ vào hoạt động dạy và học thiết thực, hiệu quả.

Các giáo viên trải nghiệm công nghệ số tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh Trường Trung học cơ sở Bình Trưng.

Ông Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình Trưng cho biết, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên trường được thành lập và đi vào hoạt động. Với định hướng xây dựng mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, việc khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ số có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu giáo dục học sinh hội nhập nhưng vẫn vững vàng về văn hóa, lịch sử.

Để triển khai công trình, nhà trường thành lập 6 nhóm chuyên trách, phụ trách tìm kiếm, thẩm định tư liệu, biên tập nội dung, phát triển công nghệ, thiết kế không gian và chuẩn bị hiện vật. Công trình không chỉ tạo diện mạo mới cho nhà trường mà còn hình thành địa chỉ giáo dục truyền thống trực quan, sinh động, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Hữu Thanh, hiệu quả công trình được thể hiện qua việc đưa nội dung giáo dục về Bác vào từng lớp học và các hoạt động thường xuyên. Thông qua đọc sách, kể chuyện, giới thiệu sách, sinh hoạt theo chủ đề và thực hiện các sản phẩm sáng tạo, học sinh có thêm cơ hội chủ động tìm hiểu, trao đổi, vận dụng những bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và lối sống giản dị vào học tập, rèn luyện. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

"Giá trị công trình không chỉ nằm ở việc nhà trường hướng tới mục tiêu giáo dục học sinh biết, hiểu sâu sắc về Thành phố mà còn đưa những bài học về Bác đi vào đời sống thường nhật của cả thầy và trò. Nhà trường sẽ tiếp tục khai thác không gian thực tế, nền tảng số và các hoạt động giáo dục để tạo thêm cơ hội cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập, rèn luyện và noi theo gương Bác", ông Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, thầy và trò nhà trường tham quan thư viện mở, trải nghiệm bảo tàng 3D, Vườn thủy canh và Vườn cây thông minh IoT sử dụng điện năng lượng mặt trời. Hoạt động "Trồng cây nhớ Bác" với sự tham gia của đại biểu và học sinh khối 6 góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh, thân thiện.

Năm học 2026-2027, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Lê Như Trang yêu cầu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, qua đó phát huy hiệu quả giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cũng theo bà Huỳnh Lê Như Trang cũng lưu ý các trường chủ động bổ sung, cập nhật tư liệu, học liệu như sách, hình ảnh, trích dẫn, tư liệu số, mã QR, video và sản phẩm của học sinh, bảo đảm tính giáo dục, chính thống, phù hợp với điều kiện và môi trường sư phạm.

"Việc triển khai các hoạt động tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tạo thêm nguồn học liệu phục vụ dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên. Qua đó, việc học tập và làm theo gương Bác trở thành nhu cầu tự thân, tự giác trong giảng dạy, học tập và rèn luyện hằng ngày", bà Huỳnh Lê Như Trang nhấn mạnh.