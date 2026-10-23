Khánh thành không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy tại Trường ĐH sư phạm TPHCM

Công trình được ra mắt nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 30 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh; GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Kim Luyện - Phó Trưởng phòng Học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh; Thượng tá Lê Xuân Thanh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hồ Chí Minh; Đại tá, PGS.TS Phan Công Chuyên - Phó Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Thượng tá Hà Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng Quản lý học viên - Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh...

Các đại biểu dự buổi lễ

Hướng đến mục tiêu “Vì trường học, vì cộng đồng không ma túy”, không gian học tập mang đến trải nghiệm trực quan với hệ thống mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, phương thức ngụy trang và thông tin cảnh báo hậu quả pháp lý. Sinh viên có thể chủ động tra cứu tài liệu thông qua mã QR, tìm hiểu kiến thức qua infographic, video tuyên truyền và trao đổi trực tiếp với báo cáo viên. Mô hình đánh dấu tư duy mới của ngành sư phạm: chuyển từ việc thụ động tiếp nhận sang chủ động giáo dục phòng ngừa, nhằm trang bị cho sinh viên năng lực nhận diện nguy cơ và phương pháp truyền đạt để họ trở thành những hạt nhân bảo vệ các thế hệ học sinh tương lai.

Công trình là kết quả phối hợp giữa Trường Đại học Sư phạm TP.HCM với Công an Thành phố, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Ban Chỉ đạo 26 phường Chợ Quán, cùng các đơn vị đồng hành.

Việc ra mắt mô hình đặc biệt có ý nghĩa trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy hiện nay. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã tại TP.Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ, 17.756 đối tượng vi phạm; thu giữ hơn 640 kg ma túy tổng hợp, 518 kg cần sa và gần 15 kg heroin. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã triệt phá 75 vụ với 780 đối tượng có tổ chức, xuyên quốc gia và xử lý 565 vụ lợi dụng không gian mạng. Trước thực trạng ma túy được ngụy trang tinh vi vào thực phẩm, đồ uống hay thuốc lá điện tử, việc trang bị kỹ năng nhận diện thực tế cho giới trẻ là vô cùng cấp bách.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Xuân Thanh đánh giá cao tâm huyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và nhấn mạnh ý nghĩa của việc phòng ngừa tội phạm từ sớm trong môi trường học đường. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục sát cánh cùng Nhà trường để cập nhật thông tin, tập huấn kỹ năng và phát triển đội ngũ sinh viên nòng cốt. Đây là bước đi thiết thực, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, phấn đấu xây dựng TP.Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Một số hình ảnh từ buổi lễ: