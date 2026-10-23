Khánh thành không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 26 phường Chợ Quán tổ chức khánh thành "Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy".

Không gian được thiết kế trực quan, sinh động với hệ thống mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, infographic, video tuyên truyền và mã QR tra cứu tài liệu. Qua đó, người học có thể tìm hiểu phương thức, thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống, tác hại và hậu quả pháp lý liên quan; đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và tự bảo vệ trước hiểm họa ma túy.

TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm nổi bật của mô hình là chuyển tải kiến thức phòng, chống ma túy thông qua các hình thức giáo dục gần gũi, dễ tiếp cận, khuyến khích người học chủ động tìm hiểu và chia sẻ thông tin.

Không gian không chỉ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường mà còn hướng đến học sinh, sinh viên tại phường Chợ Quán và các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là địa chỉ học tập, trải nghiệm và sinh hoạt chuyên đề, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học với trường học, chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo TS Cao Anh Tuấn, để thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường xác định một số định hướng trọng tâm:

- Phát huy vai trò chủ động của sinh viên trong tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Thông qua các hoạt động tham quan, học tập, sinh hoạt chuyên đề và tập huấn, sinh viên được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ, truyền thông và hỗ trợ bạn bè, người học. Đặc biệt, đối với sinh viên sư phạm, những kiến thức và kỹ năng này sẽ là hành trang cần thiết để các em tiếp tục thực hiện tốt vai trò giáo dục, tuyên truyền khi trở thành giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường phối hợp giữa Nhà trường với các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục và các tổ chức đồng hành. Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy sự phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương phường Chợ Quán, cùng các đơn vị liên quan. Sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt trong cung cấp thông tin chính xác, tập huấn chuyên môn và tổ chức hoạt động trải nghiệm, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và hiệu quả của công tác tuyên truyền.

- Duy trì hoạt động thường xuyên và không ngừng nâng cao chất lượng Không gian. Nhà trường sẽ quan tâm cập nhật nội dung, đổi mới phương thức truyền thông, khai thác hiệu quả các nền tảng số và tổ chức các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung giáo dục cần bám sát tình hình thực tiễn, chú trọng nâng cao khả năng nhận diện các phương thức lôi kéo, dụ dỗ liên quan đến ma túy, đồng thời trang bị kỹ năng từ chối, tìm kiếm sự hỗ trợ và chủ động bảo vệ bản thân.

Thông qua những định hướng này, Nhà trường kỳ vọng Không gian học tập cộng đồng sẽ không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là điểm kết nối các nguồn lực xã hội, góp phần hình thành ý thức tự phòng ngừa, trách nhiệm chia sẻ và hành động tích cực trong mỗi người học.

Các đại biểu cắt băng khánh thành không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy.

Thượng tá Lê Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng hơn 40% so với kỳ liền kề; thu giữ hơn 640 kg ma túy tổng hợp, 518 kg cần sa và gần 15 kg heroin. Lực lượng chức năng cũng triệt phá 75 vụ với 780 đối tượng phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia và phát hiện, xử lý 565 vụ lợi dụng không gian mạng.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thanh đánh giá, việc xây dựng không gian học tập cộng đồng theo hướng trực quan, kết hợp công nghệ số và hoạt động trải nghiệm là cách làm thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh ma túy. Đặc biệt, sinh viên sư phạm được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa có thể tiếp tục truyền đạt cho học sinh khi trở thành giáo viên, góp phần lan tỏa kiến thức đến nhiều thế hệ.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ phối hợp với nhà trường cập nhật thông tin về các loại ma túy mới, cung cấp tài liệu, cử báo cáo viên, tổ chức hoạt động trải nghiệm và tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy. Hai đơn vị cũng định hướng xây dựng đội ngũ sinh viên sư phạm nòng cốt, đưa kiến thức phòng ngừa đến học sinh thông qua hoạt động thực tập, ngoại khóa và tình nguyện.

Đây là công trình trọng tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Nhà trường (27/10/1976 - 27/10/2026).