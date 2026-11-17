Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành hệ thống thang máy tại các nhà ga trên cao tuyến Metro số 1.

Dự án có quy mô gồm 8 thang máy, tải trọng 1.000 kg/thang, được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Cùng với hệ thống thang máy, dự án triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện và văn minh tại khu vực các nhà ga trên cao.

Dự án có quy mô gồm 8 thang máy được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga.

Việc đưa hệ thống thang máy vào phục vụ giúp hành khách tiếp cận cầu vượt bộ hành và nhà ga dễ dàng hơn, giảm khó khăn khi sử dụng cầu thang bộ, nhất là đối với những người có nhu cầu hỗ trợ di chuyển. Công trình không chỉ là bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mà còn thể hiện sự quan tâm của Thành phố trong việc từng bước xóa bỏ các rào cản tiếp cận giao thông công cộng, bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn và bình đẳng cho mọi hành khách.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía Đông. Toàn tuyến có 11 ga trên cao, 3 ga ngầm, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, chính thức đưa vào vận hành ngày 22/12/2024. Hiện toàn tuyến phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày.