Khánh thành hai công trình phát huy giá trị di tích Tân Trào

Sau 2 bài phản ánh gần đây của 126 chuyển động về hệ thống lan can mất ATGT cùng những bất cập tại trục giao thông liên thôn tại xã Kiều Phú, địa phương này đã nhanh chóng kiểm tra, đồng thời lên phương án khắc phục. Cùng với kế hoạch này, xã cũng lên kế hoạch giải quyết nút thắt về GPMB nhằm sớm đưa dự án về đích. Điều này cho thấy sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân của chính quyền cơ sở để có những điều chỉnh, thay đổi hướng tới phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.