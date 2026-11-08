Khánh thành hai công trình phát huy giá trị di tích Tân Trào
Sáng 8/11, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn công tác đã dự Lễ khánh thành các công trình, dự án kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027), 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khanh-thanh-hai-cong-trinh-phat-huy-gia-tri-di-tich-tan-trao-10442444.html